КЛУЖ-НАПОКА

КЛУЖ-НАПОКА - го­род на се­ве­ро-за­па­де Ру­мы­нии, административный центр жу­де­ца (уез­да) Клуж.

Население 302,6 тысяч человек (2008 год; 2-й по числу жителей город страны после Бухареста). Расположен на Трансильванском плато, у восточных отрогов горного массива Бихор, на реке Сомешул-Мик (бассейн Дуная). Узел автомагистралей, железнодорожная станция. Международный аэропорт Сомешени.

На рубеже I-II веков во время римского завоевания Дакии императором Трая­ном на мес­те по­се­ле­ния да­ков На­по­ка (упо­ми­на­лось Пто­ле­ме­ем )был основан военный лагерь. В 1-й половине II века при императоре Адриане поселение получило статус муниципия (Мunicirium Aelium Hadrianum Napoca), во 2-й половине II века при императоре Марке Аврелии - римской колонии. В III веке недолгое время столица провинции Дакия и резиденция прокуратора. В 271 году или 272 году после нападений племён германцев и карпов оставлена римлянами.

В последующий период существовавшее на этом месте укреплённое поселение именовалось Кулус (отсюда румынское название Клуж). С XI-XII веков под властью Венгрии, получило венгерское название Коложвар (Kolozsvâr). В 1178-1180-е годы в этот район венгерскими королями были переселены венгры-секеи (секлеры) и саксы. Ими был фактически отстроен новый город, позднее получивший немецкое название Клаузенбург (Klausenburg). Быстро развивался после 1241 года.

С 1270 года центр трансильванского епископства. В 1316 году при венгерском короле Карле I Роберте получил статус civitas, с 1405 года свободный королевский город. Место рождения венгерского короля Матъяша Хуньяди. С 1541 года в Трансильванском княжестве, признавшем сюзеренитет турецкого султана. В 1545-1570 годах основная масса германского населения покинула город. В 1687 году вместе с Трансильванией оккупирован войсками Габс­бур­гов , окон­ча­тель­но пе­ре­шёл под их власть по ре­ше­нию Кар­ло­виц­ко­го кон­грес­са 1698-1699 годов.

В 1790-1848 годах и 1861-1867 годах столица Трансильванского княжества Габсбургов. После создания в 1867 году Австро-Венгерской монархии в составе Венгерского королевства. По Трианонскому мирному договору 1920 года отошёл к Румынии. В 1940 году по 2-му Венскому арбитражу (смотрите в статье Венские арбитражи 1938, 1940 годы) передан Венгрии. В марте 1944 года оккупирован германскими войсками, в октябре 1944 года освобождён Крас­ной Ар­ми­ей . По Па­риж­ским мир­ным до­го­во­рам 1947 года включён в состав Румынии. Культурный центр венгерского национального меньшинства в Румынии. Современное название с 1974 года.

Центральная часть Клуж-Напоки, культурно-исторической столицы области Трансильвания, сохранила много памятников го­ти­че­ской , ренессансной и барочной архитектуры. На главной площади Унирий (площадь Объединения) - готический римско-католический собор Святого Михаила (1349-1487 годы, неоготическая северная башня - 1837-1862 годы; в интерьере - готическая капелла Шлейниг, росписи - 1451-1481 годы, готическая сакристия с порталом в стиле ренессанс - 1528 год, алтарное панно Ф. А. Маульберча - 1748-1750 годы; перед собором - конная статуя Матьяша Хуньяди, 1902 год, скульптор Я. Фадрус), барочный дворец венгерской аристократической семьи Банфи (1774-1785 годы, архитектор И. Э. Блауман).

Вблизи главной площади - так называемый дом Корвинов (1-я половина XV века, самое старое жилое здание Клуж-Напоки), где родился Матьяш Хуньяди. На соседней площади А. Янку - православный собор Успения Богородицы в неовизантийском стиле (1923-1933 годы), эк­лек­тич­ные Дворец юстиции (1898-1902 годы, архитектор В. Дьюла) и здание Национального театра имени Л. Благи (1904-1906 годы, архитекторы Ф. Фельнер, Г. Гельмер), статуя лидера румынского национального движения А. Янку. Площади Унирий и А. Янку соединяет улица Ю. Маниу, известная как «зеркальная улица» (расположенные по её обеим сторонам эклектичные здания XIX века имеют симметричные фасады).

Сохранились крепостные сооружения Клуж-Напоки (XIII-XVII века) с воротами, башнями, бастионами (в том числе «Бастион портных», XV век, 1629 год); позднеготический приходской дом (1477 год), ренессансный дом Вольпхард-Какас со скульптурным декором (конец XVI века), крепость на левом берегу реки Сомешул-Мик (1715 год).

Среди церквей - готическая реформаторская (1486-1516 год), барочные иезуитская Святой Троицы (1718-1724 годы) и греко-католическая Преображенская (1801-1803 годы, архитектор Й. Ледер), православная Святой Троицы (1795-1796 годы), евангелическая (1816-1829 годы), неоготическая римско-католическая Апостолов Петра и Павла (1844-1848 годы), реформаторская в стиле модерн (1913-1914 годы, архитектор К. Кош).

Монастыри католических орденов: бенедиктинцев в районе Мэнэштур (основан в 1060 году) с церковью Кальвария (храм Голгофы, 1077-1095 годы, восстановлен в 1263 году, 1470-1508 годы), доминиканцев (позже францисканцев; 1428-1529 годы, частично перестроен в XVIII веке; главная церковь - 1260-1290 годы; готический клуатр - 1442 год).

Среди построек конца XVIII - середины XX века: дворец Телеки (1790-1795 годы, архитектор Ледер), классицистический дворец Толдалджи-Корда (1801-1807 годы, архитектор К. Жусти), дом Маукш-Хинца (бывшее здание аптеки, 1820-е годы), мэрия (1843-1846 годы, архитектор А. Кагербауэр), неоготический дворец Секи (1893 год), синагога (1886-1887 годы), неоренессансное здание Университета имени Бабеша-Больяй (конец XIX века), Институт физики и химии в стиле функционализма (1939 год, архитектор Д. Марку). Среди памятников: конная статуя Святого Георгия (1373 год, мастера М. и Д. Коложвари; установлена в 1900-1904 годы).

В окрестностях Клуж-Напоки - барочный дворец Банфи в селе Бонцида, Никульский монастырь (XVIII век).

Иллюстрация:

Клуж-На­по­ка. Вид цент­раль­ной ча­сти го­ро­да. Архив БРЭ.

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