КЛУШИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1610
КЛУШИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1610 ГОДА - cражение между русскими и польскими войсками в ходе Речи Посполитой интервенции начала XVII века.
Состоялось 24 июня (4 июля) у деревни Клушино Можайского уезда (ныне Гагаринский район Смоленской области).
После разгрома Лжедмитрия II и распада Тушинского лагеря царь Василий Иванович Шуйский направил против осаждавшего Смоленск короля Сигизмунда III Вазы русское войско под командованием своего брата князя Д. И. Шуйского (около 30 тысяч человек, по другим сведениям, около 22 тысяч человек). В Можайске русское войско сделало остановку, ожидая подхода отряда наёмников под командованием Я. П. Делагарди (12 тысяч человек, по другим сведениям, 6-7 тысяч человек). Сигизмунд III решил нанести упреждающий удар и направил из-под Смоленска навстречу противнику отряд гетмана С. Жолкевского (свыше 10 тысяч всадников, в основном польские гусары и украинские казаки; около 1 тысячи германских наёмников-пехотинцев), который блокировал в селе Царёво Займище авангард русского войска под командованием воевод Г. Б. Валуева и князя Ф. А. Елецкого (8 тысяч человек, по другим сведениям, 3-4 тысячи человек).
Узнав о появлении главных сил русской армии у деревни Клушино, С. Жолкевский, оставив заслон (свыше 1 тысячи человек), с основными силами (6958 кавалеристов и 200 пехотинцев) ночью скрытно выступил навстречу. Шедшие на помощь осаждённым в Царёво Займище князья Д. И. Шуйский и Я. П. Делагарди расположились двумя слабо укреплёнными лагерями в поле близ Клушино. Перед станами с помощью фашин были созданы полевые укрепления, позволявшие пехоте противостоять атакам конницы. Полководцы всю ночь пировали, при этом пехота не заняла позиции, боевое охранение не было выставлено, разведка не велась.
Утром 24 июня (4 июля), воспользовавшись беспечностью Д. И. Шуйского и Я. П. Делагарди, С. Жолкевский внезапно атаковал русское войско. Пехота Делагарди успела огнём задержать наступавших и дала возможность союзникам построиться в боевой порядок. Хотя стрельцы сдержали натиск кавалерии противника, но польские гусары и украинские казаки опрокинули русскую поместную конницу, которая, отступая, расстроила ряды стрельцов, в результате чего русская конница и пехота в беспорядке отступили в укреплённый лагерь. Наёмная пехота, прикрывавшая подступы к лагерю Делагарди, успешно отбила атаки конницы противника, но когда Жолкевский ввёл в бой свой резерв - наёмную германскую пехоту и артиллерию, она была рассеяна, и противник захватил лагерь.
Гетман предложил Делагарди почётную капитуляцию, которую тот принял, а около 3 тысяч его солдат (главным образом французы и немцы) позднее перешли на службу к польскому королю. Узнав о капитуляции наёмников, князь Шуйский бежал с поля боя, бросив артиллерию (18 орудий) и обоз на разграбление противнику. Одержав победу в Клушинском сражении, Жолкевский спешно вернулся к Царёву Займищу и вынудил капитулировать отряды Г. Б. Валуева и князя Ф. А. Елецкого.
В результате поражения русских войск в Клушинском сражении дорога на Москву оказалась открыта для польско-литовских войск. Прямыми следствиями Клушинского сражения стали падение династии Шуйских, избрание на русский престол королевича Владислава и ввод в Москву польско-литовского гарнизона.
Исторические источники:
Маскевич С. Дневник. 1594–1621 // Сказания современников о Димитрии Самозванце. 3-е изд. СПб., 1859. Ч. 2
Записки гетмана Жолкевского о Московитской войне. СПб., 1871
̇Zółkiewski S. Początek i progres wojny moskiewskiej, oprac. J. Maciszewski. Warsz., 1966
Видекинд Ю. История десятилетней шведско-московитской войны. М., 2000
Мархоцкий Н. История Московской войны. М., 2000.