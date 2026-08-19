КЛУШИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1610

КЛУШИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1610 ГОДА - cражение между русскими и польскими войсками в ходе Речи Посполитой интервенции начала XVII века.

Со­стоя­лось 24 ию­ня (4 ию­ля) у деревни Клу­ши­но Мо­жай­ско­го уезда (ны­не Га­га­рин­ский район Смо­лен­ской области).

После разгрома Лжедмитрия II и распада Тушинского лагеря царь Василий Иванович Шуйский направил против осаждавшего Смоленск короля Сигизмунда III Вазы русское войско под командованием своего брата князя Д. И. Шуйского (около 30 тысяч человек, по другим сведениям, около 22 тысяч человек). В Можайске русское войско сделало остановку, ожидая подхода отряда наёмников под командованием Я. П. Делагарди (12 тысяч человек, по другим сведениям, 6-7 тысяч человек). Сигизмунд III решил нанести упреждающий удар и направил из-под Смоленска навстречу противнику отряд гетмана С. Жол­кев­ско­го (свыше 10 тысяч всадников, в основном польские гусары и украинские казаки; около 1 тысячи германских наёмников-пехотинцев), который блокировал в селе Царёво Займище авангард русского войска под командованием воевод Г. Б. Валуева и князя Ф. А. Елецкого (8 тысяч человек, по другим сведениям, 3-4 тысячи человек).

Узнав о появлении главных сил русской армии у деревни Клушино, С. Жолкевский, оставив заслон (свыше 1 тысячи человек), с основными силами (6958 кавалеристов и 200 пехотинцев) ночью скрытно выступил навстречу. Шедшие на помощь осаждённым в Царёво Займище князья Д. И. Шуйский и Я. П. Делагарди расположились двумя слабо укреплёнными лагерями в поле близ Клушино. Перед станами с помощью фашин были созданы полевые укрепления, позволявшие пехоте противостоять атакам конницы. Полководцы всю ночь пировали, при этом пехота не заняла позиции, боевое охранение не было выставлено, разведка не велась.

Утром 24 июня (4 июля), воспользовавшись беспечностью Д. И. Шуйского и Я. П. Делагарди, С. Жолкевский внезапно атаковал русское войско. Пехота Делагарди успела огнём задержать наступавших и дала возможность союзникам построиться в боевой порядок. Хотя стрельцы сдержали натиск кавалерии противника, но польские гусары и украинские казаки опрокинули русскую поместную конницу, которая, отступая, расстроила ряды стрельцов, в результате чего русская конница и пехота в беспорядке отступили в укреплённый лагерь. Наёмная пехота, прикрывавшая подступы к лагерю Делагарди, успешно отбила атаки конницы противника, но когда Жолкевский ввёл в бой свой резерв - наёмную германскую пехоту и артиллерию, она была рассеяна, и противник захватил лагерь.

Гетман предложил Делагарди почётную капитуляцию, которую тот принял, а около 3 тысяч его солдат (главным образом французы и немцы) позднее перешли на службу к польскому королю. Узнав о капитуляции наёмников, князь Шуйский бежал с поля боя, бросив артиллерию (18 орудий) и обоз на разграбление противнику. Одержав победу в Клушинском сражении, Жолкевский спешно вернулся к Царёву Займищу и вынудил капитулировать отряды Г. Б. Валуева и князя Ф. А. Елецкого.

В результате поражения русских войск в Клушинском сражении дорога на Москву оказалась открыта для польско-литовских войск. Прямыми следствиями Клушинского сражения стали падение династии Шуйских, избрание на русский престол королевича Владислава и ввод в Москву польско-литовского гарнизона.

Ис­торические источники:

Мас­ке­вич С. Дневник. 1594–1621 // Ска­за­ния со­вре­мен­ни­ков о Ди­мит­рии Са­мо­зван­це. 3-е изд. СПб., 1859. Ч. 2

За­пис­ки гет­ма­на Жол­кев­ско­го о Мос­ко­вит­ской вой­не. СПб., 1871

̇Zółkiewski S. Początek i prog­res wojny mos­kie­wskiej, oprac. J. Macis­ze­w­ski. Warsz., 1966

Ви­де­кинд Ю. Ис­то­рия де­ся­тилет­ней швед­ско-мос­ко­вит­ской вой­ны. М., 2000

Мар­хоц­кий Н. Ис­то­рия Мо­с­ков­ской вой­ны. М., 2000.

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