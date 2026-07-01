КЛУШИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

КЛУШИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - русский драматург , поэт, журналист.

Дворянин. В 1780-1786 годах на военной службе, в 1788-1794 годах в Комиссии по строению дорог в Санкт-Петербурге. Вместе с И. А. Крыловым издавал журналы «Зритель» (1792 год; при участии П. А. Плавильщиков а), «Санкт-Петербургский Меркурий» (1793 год). Выступил в них с серией сатирических очерков «Портреты» и «Прогулки» и литературно-полемических рецензий. Здесь же опубликовал большую часть своих стихотворений (в том числе написанные в подражание Г. Р. Дер­жа­ви­ну философические оды «Человек», «Всё пройдёт» и др.), а также сентиментальную повесть «Несчастный М-в» (1793 год; отдельное издание - 1802 год, под заглавием «Вертеровы чувствования, или Несчастный М.: оригинальный анекдот»), в которой сконтаминированы сюжетные мотивы «Новой Элоизы» Ж. Ж. Руссо (любовная связь бедного учителя и знатной ученицы) и «Страданий юного Вертера» И. В. Гёте (са­мо­убий­ст­во как след­ст­вие чрез­мер­ной чув­ст­ви­тель­но­сти).

Высшее достижение Клушина - стихотворная коме­дия «Смех и горе» (1793 год), сатирическая картина нравов светского общества, в котором господствуют обман и притворство. Неправедное и нелепое его устройство - предмет «смеха и горя» Хохоталкина и Плаксина, «мнимых философов», также носящих фальшивые личины (притворствовать у Клушина вынуждены даже положительные персонажи, в противном случае обречённые на поражение). Финальная сцена маскарада подчёркивает главную идею пьесы. В одноактной комедии Клушина «Алхимист» (1793 год, опубликована в 1950 году) благоразумному герою тоже приходится представать в чужом облике, чтобы отвратить друга от его пагубного увлечения (одному актёру здесь отведено семь ролей).

В 1799 году Клушин получил должность цензора русских пьес при Дирекции императорских театров, в 1800 году стал также инспектором русской труппы. В 1803 году вышел в отставку. В 1800 году Клушин переработал и самовольно издал комическую оперу И. А. Крылова «Американцы» (исходный текст не сохранился), что стало одной из причин разрыва их дружеских отношений. Поздние пьесы Клушина - прозаические переделки с французских оригиналов: комедия «Услужливый» (из А. Н. де Ла Саля, 1800 год), драма «Суд царя Соломона» (1801 год, из Л. Ш. Кенье) и др.

Сочинения:

Рус­ская ко­ме­дия и ко­ми­че­ская опе­ра XVIII в. M.; Л., 1950. С. 465–483

По­эты XVIII в. 2-е изд. Л., 1972. Т. 2. С. 321–368

Рус­ская сен­ти­мен­таль­ная по­весть. М., 1979. С. 119–141

Сти­хо­твор­ная ко­ме­дия, ко­ми­че­ская опе­ра, во­де­виль кон­ца XVIII – на­ча­ла XIX в. Л., 1990. Т. 1. С. 442–541.

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