КЛУЦИС ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ
КЛУЦИС ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ - латвийский и российский живописец, график, дизайнер.
Учился в Рижской художественной школе (1913-1915 годы) у В. Пурвитиса, Рисовальной школе ОПХ в Петрограде (1915-1918 годы) у Н. К. Рериха, в Свободных художественных мастерских во Вхутемасе в Москве (1919-1921 годы) у К. С. Малевича. Участник Октябрьской революции 1917 года; находясь в 9-м латышском стрелковом полку, был в охране Смольного (1917-1918 годы), затем Кремля (1919-1924 годы). Член-организатор объединения «Октябрь» (1928-1932 годы).
Работал в области плаката, архитектурного оформления, типографики и фотомонтажа. Создал свой вариант супрематизма на основе использования трёхмерных элементов на плоскости. В дальнейшем тесное общение с художниками, отстаивавшими доктрину производственного искусства, обусловило появление в творчестве Клуциса тенденций конструктивизма. Один из ярких представителей конструктивистского дизайна. Создавал многочисленные графические и пространственные конструкции, проекты агитационных установок («радиоораторы»), также стендов-экранов, киосков и т.п.
Клуцис оставил заметный след в сфере фотомонтажа, объединив динамические живописные и графические композиции с документальными фотографиями; этот приём стал самым характерным для произведений жанра «фотолозунгомонтажа», использовавшегося в советских общественно-политических журналах («Ленинская серия» для «Молодой гвардии», 1924 год; серия «VI съезд профсоюзов» для «Вестника труда», 1925 год).
Автор многочисленных плакатов (посвящённых спорту и т.д.). Иллюстрировал книги; оформлял здания и площади Москвы к революционным праздникам, а также выставки (в том числе павильон СССР на Всемирной выставке 1937 года в Париже). Во 2-й половине 1930-х годов создал ряд живописных и графических произведений в жанрах портрета и пейзажа (автопортрет - 1935 год; серии «Днепропетровск», 1936 год, «Колхоз имени Рудзутака», 1936 год; все - Художественный музей Латвии, Рига). Автор статей (преимущественно по вопросам фотомонтажа), незаконченной книги «Право на эксперимент». Преподавал во Вхутемасе в Москве (1924-1930 годы). В 1938 году был арестован и вскоре расстрелян (по другим сведениям, умер 16.03.1944 года в одном из среднеазиатских лагерей); реабилитирован в 1956 году.
Иллюстрация:
Г. Г. Клуцис. «Спартакиада». 1928. Фотомонтаж. Архив БРЭ.