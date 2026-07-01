КЛУБОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ

Гвардии капитан Красной Армии , участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Биография

Родился 18 января 1918 года в деревне Яруново (ныне — Вологодский район Вологодской области). После окончания неполной средней школы уехал в Ленинград, где окончил школу ФЗУ и работал на заводе. Без отрыва от производства с отличием окончил аэроклуб.

В 1939 году был призван в РККА. Окончил Чугуевскую ВАШП, после чего служил в Закавказье. Участвовал во вводе советских войск в Иран летом 1941 года.

Великая Отечественная война

С августа 1942 года — на фронте. Командовал звеном в составе 84-го истребительного авиаполка. Участвовал в боях на Кубани и битве за Кавказ . Проявил себя как умелый и храбрый лётчик. Производил штурмовки скоплений наземных сил противника в районах Моздока, Конова, Привольного, Дортуя, Ищерской и других населённых пунктов. Всегда выполнял поставленные задачи, невзирая на сильный зенитный огонь. Только за 90 своих первых боевых вылетов он уничтожил: 6 танков, 10 автомашин, 4 зенитных пулемёта, 2 орудия ПВО. 16 лодок. За тот же период он участвовал в 32 воздушных боях, сбив 2 вражеских самолёта.

2 ноября 1942 года в очередном бою самолёт Клубова был подбит, лётчик получил ожоги рук, лица и шеи, но сумел выпрыгнуть с парашютом. После излечения вернулся на фронт. С мая 1943 года служил в 16-м гвардейском истребительном авиационном полку, командовал одной из его эскадрилий. В кратчайшие сроки освоил поставленный в СССР по ленд-лизу американский самолёт «Аэрокобра».

По состоянию на 4 сентября 1943 года, Клубов совершил 310 боевых вылетов, сбив 14 вражеских самолётов лично и ещё 19 — в группе. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза. В дальнейшем стал помощником по воздушно-стрелковой службе командира полка. Трагически погиб 1 ноября 1944 года в авиационной катастрофе на аэродроме Сталева-Воля в Польше. В общей сложности за время своего пребывания на фронтах он совершил 457 боевых вылетов, сбив 31 самолёт лично и 19 — в составе группы. За эти заслуги посмертно он во второй раз был удостоен высшей степени отличия СССР.