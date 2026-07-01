КЛУАЗОНИЗМ

КЛУАЗОНИЗМ - живописная система, разработанная в 1887 году Э. Бернаром и Л. Анкетеном и ставшая основой живописного «синтетического» символизма.

Термин «клуазонизм», введённый критиком Э. Дюжарденом в 1888 году, напоминает о технике клуазоне. Новаторство клуазонизма, воспринятого позднее П. Го­ге­ном , состояло в отказе от цветовых переходов и полутонов, поскольку контрастные цвета разделялись извилистыми, причудливо изгибающимися широкими контурными линиями («перегородками»).

Использование чистого цвета усиливало декоративное звучание живописной плоскости (поднятие линии горизонта, устранение перспективы натурного пространства и др.). Фигуры воспринимались как плоские тени, наложенные на живописную поверхность. Клуазонизм неотделим от так называемого синтетизма понт-авен­ской шко­лы (Гоген, Бернар, П. Серюзье и др.), диктующего необходимость извлечения того или иного мотива из глубин памяти, воображения, что обусловливает отказ от детального воспроизведения мотива на полотне и сохранения лишь его сути, основных черт.

Смотрите так­же « На­би» и Пост­им­прес­сио­низм .

Иллюстрация:

Клуа­зо­низм. Э. Бер­нар. «Мад­лен в ле­су люб­ви». 1888. Му­зей Ор­се (Па­риж). Архив БРЭ.

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