КЛУАЗОНИЗМ
КЛУАЗОНИЗМ - живописная система, разработанная в 1887 году Э. Бернаром и Л. Анкетеном и ставшая основой живописного «синтетического» символизма.
Термин «клуазонизм», введённый критиком Э. Дюжарденом в 1888 году, напоминает о технике клуазоне. Новаторство клуазонизма, воспринятого позднее П. Гогеном, состояло в отказе от цветовых переходов и полутонов, поскольку контрастные цвета разделялись извилистыми, причудливо изгибающимися широкими контурными линиями («перегородками»).
Использование чистого цвета усиливало декоративное звучание живописной плоскости (поднятие линии горизонта, устранение перспективы натурного пространства и др.). Фигуры воспринимались как плоские тени, наложенные на живописную поверхность. Клуазонизм неотделим от так называемого синтетизма понт-авенской школы (Гоген, Бернар, П. Серюзье и др.), диктующего необходимость извлечения того или иного мотива из глубин памяти, воображения, что обусловливает отказ от детального воспроизведения мотива на полотне и сохранения лишь его сути, основных черт.
Смотрите также «Наби» и Постимпрессионизм.
Иллюстрация:
Клуазонизм. Э. Бернар. «Мадлен в лесу любви». 1888. Музей Орсе (Париж). Архив БРЭ.