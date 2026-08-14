КЛУАЗОНЕ
КЛУАЗОНЕ - ювелирная техника: заполнение гнёзд, образованных металлическими перегородками, вставками из эмали (перегородчатая эмаль), гранатов, других драгоценных и полудрагоценных камней, кораллов и стекла.
Известна с бронзового века, получила распространение в культурах, связанных со Средиземноморьем и Центр. Азией.
В середине I тысячелетия н.э. техника клаузоне стала широко использоваться рядом мастерских, изготовлявших украшения в полихромных стилях эпохи Великого переселения народов (характерны золотой фон и красные вставки) для элиты военных и складывавшихся государственных объединений. Высочайшего развития достигла в Византии и культурах, связанных с ней (Русь, Грузия и др.), с XV века - в Китае и Японии.