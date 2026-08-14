КЛУАЗОНЕ

КЛУАЗОНЕ - юве­лир­ная тех­ни­ка: за­пол­не­ние гнёзд, об­ра­зо­ван­ных ме­тал­лическими пе­ре­го­род­ка­ми, встав­ка­ми из эма­ли (пе­ре­го­род­ча­тая эмаль), гра­на­тов , других дра­го­цен­ных и по­лу­дра­го­цен­ных кам­ней, ко­рал­лов и стек­ла.

Из­вест­на с брон­зо­во­го ве­ка, по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние в куль­ту­рах, свя­зан­ных со Сре­ди­зем­но­мо­рь­ем и Центр. Ази­ей.

В середине I тысячелетия н.э. тех­ни­ка клаузоне ста­ла ши­ро­ко ис­поль­зо­вать­ся ря­дом ма­стер­ских, из­го­тов­ляв­ших ук­ра­ше­ния в по­ли­хром­ных сти­лях эпо­хи Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов (ха­рак­тер­ны зо­ло­той фон и крас­ные встав­ки) для эли­ты во­ен­ных и скла­ды­вав­ших­ся государственных объе­ди­не­ний. Вы­со­чай­ше­го раз­ви­тия дос­тиг­ла в Ви­зан­тии и куль­ту­рах, свя­зан­ных с ней (Русь, Гру­зия и др.), с XV века - в Ки­тае и Япо­нии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)