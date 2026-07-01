КЛУАТР

КЛУАТР - окружённый стенами и крытыми галереями внутренний двор, примыкающий к зданию католического монастырского храма (со­бо­ра).

Квадратный или прямоугольный в плане, клуатр располагался обычно у южной (реже северной) стены базилики, служил нуждам кли­ра и бра­тии и был не­дос­ту­пен для ми­рян . Суровые внешние стены скрывали от постороннего взгляда изысканную красоту внутреннего пространства. Клуатр связывал воедино основные монастырские постройки: к нему могли примыкать рефекторий (трапезная), дормитории, другие служебные помещения.

В открытой части клуатра устраивались сад с фонтаном, бассейны, иногда кладбище. Как элемент церковной архитектуры клуатр окончательно сформировался к IX веку в среде бе­не­дик­тин­ско­го мо­на­ше­ст­ва , для которого он был образом пустыни и одновременно Эдема, служил местом медитации, молитвы, духовного подвига, чтения, учительства, омовения, крестного хода.

В эпоху романского стиля в росписях галерей, рельефах капителей колонн клуатра нашли выражение изощрённые дидактические и символические программы (клуатр церквей - Сен-Пьер в Муассаке, около 1100 года; Сен-Трофим в Арле, 1183 год - XIV век).

Цистерцианцы, стремившиеся в архитектуре к простоте плана и чистоте форм, видоизменили галереи: усилили опорные столпы, перекинули над пролётами стрельчатые своды и отделили их от пространства двора колоннами на низкой стене-цоколе, ограничив поток света и создав замкнутое пространство с мягким полумраком (аббатства Ле-Тороне, 1160-1190 годы; Сенанк, 2-я половина XII века; Сильвакан, 1250-1300 годы).

Расцвет клуатра как архитектурной формы пришёлся на сред­ние ве­ка , хотя он оставался неотъемлемым элементом монастырской архитектуры и позднее, от эпохи Возрождения вплоть до XX века (монастырь Сент-Мариде-ла-Турет близ Лиона, архитектор Лe Корбюзье, 1953-1959 годы).

Иллюстрация:

Клу­атр (кьо­ст­ро) бе­не­дик­тин­ско­го мо­на­сты­ря близ со­бо­рав Мон­реа­ле (oстров Си­ци­лия). 12 в. Фото В. М. Паппе. Архив БРЭ.

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