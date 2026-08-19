КЛОВИС
КЛОВИС - тип наконечника охотничьего копья или дротика, показательный для ряда древнейших технологических и культурных традиций Северной и Центральной Америки.
Наибольшая концентрация находок - в восточном и центральном районах современных США. Назван по населённому пункту Кловис (штат Нью-Мексико, США), близ которого расположено место первой находки (в 1932 году) - палеоиндейская стоянка Блэкуотер-Дру (наконечник обнаружен вместе с костями мамонта).
Характеризуется ланцетовидной формой с вогнутым основанием, тщательно отретушированной поверхностью, приострёнными краями, продольными сколами (желобками) с обеих сторон от основания к острию, размерами 7-12 (реже до 20) см. Как правило, наконечники типа кловиса изготавливались из кремня, но в единичных «кладах-тайниках» известны образцы из яшмы, агата, халцедона, обсидиана, хрусталя и др.
По наконечникам типа кловиса названа Археологическая палеоиндейская культура (около 11,4 - 10,9 тысяч лет назад) на большей части Северной Америки (территория США, юга Канады, севера Мексики). Кратковременные стоянки, места разделки охотничьей добычи, мастерские. Антропологические находки единичны. Наряду с наконечниками типа кловис характерны крупные листовидные нуклеусы-бифасы, призматические нуклеусы, пластины, концевые скребки, ножи, свёрла, проколки из камня; острия, шилья, иголки из кости; есть бусы, подвески из бивня, рога, кости.
В основе хозяйства охота (в том числе сезонная на крупных животных), рыболовство, собирательство. Ряд специалистов считают, что кловис - древнейшая культура на территории Северной Америки и технология желобчатых наконечников возникла уже здесь; другие полагают, что существовали более ранние (так называемые докловисные) культуры, а навыки изготовления ретушированных наконечников могли быть привнесены мигрантами из Западной Европы (культура Солютре) или Северо-Восточной Азии (смотрите также в статье Индейцы). Элементы традиции культуры кловиса прослеживаются в сменившей её культуре Фолсом.
Иллюстрация:
Наконечники типа кловис из «клада-тайника» Ричи-Робертс (штат Вашингтон, США). Халцедон (по П.Дж. Мерингеру). Архив БРЭ.