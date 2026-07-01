КЛОСТЕРНОЙБУРГ
КЛОСТЕРНОЙБУРГ - город на востоке Австрии, земля Нижняя Австрия; с северо-запада примыкает к Вене.
Население 25,3 тыс. человек (2008 год). Расположен на высоком правом берегу Дуная. В I-V веках на месте нынешнего города находился римский военный вспомогательный укреплённый лагерь. Около 1113 года маркграф Леопольд III Бабенберг выбрал Клостернойобург местом своей резиденции. В XI-XII веках город развивался на обоих берегах реки Дунай. В 1298 году маркграф Альбрехт I разделил Верхний город (Нойбург) и Нижний город на отдельные населённые пункты и предоставил Нойбургу городское право.
Основанный в 1133 году августинцами монастырь в XV-XVI веках превратился в большой религиозный, культурный и научный центр (в т. ч. известен изготовлением географических карт). В 1529 и 1683 годах город сильно пострадал от турецкой осады. В 1805 и 1809 годах оккупирован французскими войсками Наполеона I Бонапарта. После аншлюса Австрии город потерял самостоятельность, его территория была включена в 26-й район Вены. В 1946 году Национальный совет постановил вывести город, наряду с др. населёнными пунктами, из состава столицы, однако решение вступило в силу только в 1954 году. С 1954 года город федеральной земли Нижняя Австрия. В 2006 году в городе основан Австрийский институт науки и технологий.
Верхний город (первоначально - Нойбург; на месте римской крепости Астурис) вырос вокруг дворца маркграфа Леопольда III (1113 год) и основанного им монастырь Клостернойбург. Центральная жилая башня, базилика Рождества Богоматери (1114-1136 годы, перестроена в XVII веке; неоготические башни - 1880-е годы, архитектор Ф. фон Шмидт) и крепостные стены монастыря построены в XII веке в романском стиле; в XIII-XIV веках сооружён готический клуатр. В XVII-XVIII веках монастырь неоднократно перестраивался.
По инициативе императора Карла VI в 1730 году в нём начались работы по созданию австрийского религиозно-политического центра по образцу дворца Эскориала (проект миланского архитектор Д. дель Аллио, архитектор Й. Э. Фишер фон Эрлах); строительство продолжалось и в XIX веке (1834-1842 годы, архитектор Й. Корнхойзель).
Нижний город создавался вокруг готической церкви Святого Мартина; на городской площади - статуя Святой Троицы (1714 год). Евангелическая церковь (1995 год, архитектор Х. Тезар).
Среди музеев: городской, собрание Эсселя, Музей Гуггинга (открыт в 1890 году, произведения художников ар брют), мемориал Ф. Кафки, археологическое собрание церкви Святого Мартина.
Иллюстрация:
Клостернойбург. Монастырь августинцев. Основан в 1133 (перестраивался до XIX в.). Архив БРЭ.