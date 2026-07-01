КЛОСТЕРНОЙБУРГ

КЛОСТЕРНОЙБУРГ - го­род на вос­то­ке Ав­ст­рии, зем­ля Ниж­няя Ав­ст­рия; с се­ве­ро-за­па­да при­мы­ка­ет к Ве­не.

Население 25,3 тыс. человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на вы­со­ком пра­вом бе­ре­гу Ду­ная. В I-V веках на мес­те ны­неш­не­го города на­хо­дил­ся римский во­енный вспо­мо­га­тель­ный ук­ре­п­лён­ный ла­герь. Около 1113 года марк­граф Ле­о­польд III Ба­бен­берг вы­брал Клостернойобург ме­стом сво­ей ре­зи­ден­ции. В XI-XII веках го­род раз­ви­вал­ся на обо­их бе­ре­гах реки Ду­най. В 1298 году марк­граф Альб­рехт I раз­де­лил Верх­ний го­род (Ной­бург) и Ниж­ний го­род на отдельные на­се­лён­ные пунк­ты и пре­дос­та­вил Ной­бур­гу городское пра­во .

Ос­но­ван­ный в 1133 году ав­гу­стин­ца­ми мо­на­стырь в XV-XVI веках пре­вра­тил­ся в боль­шой ре­лигиозный, куль­тур­ный и на­учный центр (в т. ч. из­вес­тен из­готов­ле­ни­ем гео­гра­фических карт). В 1529 и 1683 годах город силь­но по­стра­дал от турецкой оса­ды. В 1805 и 1809 годах ок­ку­пи­ро­ван французскими вой­ска­ми На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та. По­сле ан­шлю­са Ав­ст­рии город по­те­рял са­мо­стоя­тель­ность, его тер­ри­то­рия бы­ла вклю­чена в 26-й рай­он Ве­ны. В 1946 году Национальный со­вет по­ста­но­вил вы­вес­ти город, на­ря­ду с др. на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми, из со­ста­ва сто­ли­цы, од­на­ко ре­ше­ние всту­пи­ло в си­лу толь­ко в 1954 году. С 1954 года го­род фе­де­раль­ной зем­ли Ниж­няя Ав­ст­рия. В 2006 году в городе ос­но­ван Австрийский институт нау­ки и тех­но­ло­гий.

Верх­ний го­род (пер­во­на­чаль­но - Ной­бург; на мес­те римской кре­по­сти Ас­ту­рис) вы­рос во­круг двор­ца марк­гра­фа Ле­о­поль­да III (1113 год) и ос­но­ван­но­го им монастырь Кло­стер­ной­бург. Центральная жи­лая баш­ня, ба­зи­ли­ка Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ма­те­ри (1114-1136 годы, пе­ре­строе­на в XVII веке; нео­го­тические баш­ни - 1880-е годы, архитектор Ф. фон Шмидт) и кре­по­ст­ные сте­ны мо­на­сты­ря по­строе­ны в XII веке в ро­ман­ском сти­ле; в XIII-XIV веках со­ору­жён го­тический клу­атр. В XVII-XVIII веках мо­на­стырь не­од­но­крат­но пе­ре­страи­вал­ся.

По ини­циа­ти­ве императора Кар­ла VI в 1730 году в нём на­ча­лись ра­бо­ты по соз­да­нию австрийского ре­лигиозно-по­ли­тического цен­тра по об­раз­цу двор­ца Эс­ко­риа­ла (про­ект ми­лан­ско­го архитектор Д. дель Ал­лио, архитектор Й. Э. Фи­шер фон Эр­лах); строи­тель­ст­во про­дол­жа­лось и в XIX веке (1834-1842 годы, архитектор Й. Корн­хой­зель).

Ниж­ний го­род соз­да­вал­ся во­круг го­тической церкви Святого Мар­ти­на; на городской пло­ща­ди - ста­туя Святой Трои­цы (1714 год). Еван­ге­лическая цер­ковь (1995 год, архитектор Х. Те­зар).

Сре­ди му­зе­ев: го­род­ской, со­б­ра­ние Эс­се­ля, Му­зей Гуг­гин­га (от­крыт в 1890 году, про­из­ве­де­ния ху­дож­ни­ков ар брют), ме­мо­ри­ал Ф. Каф­ки, ар­хео­ло­гическое со­б­ра­ние церкви Святого Мар­ти­на.

Иллюстрация:

Кло­стер­ной­бург. Мо­на­стырь ав­гу­стин­цев. Основан в 1133 (перестраивался до XIX в.). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)