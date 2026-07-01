КЛОПШТОК ФРИДРИХ ГОТЛИБ

ФРИДРИХ ГОТЛИБ - немецкий поэт.

Изучал богословие и филологию в Йене и Лейпциге (1745-1748 годы). В 1751-1770 годах жил в Копенгагене, после 1770 года - в Гамбурге. В 1748 году опубликовал три первые песни религиозной эпической поэмы в гек­са­мет­рах «Мессиада» («Messias», Т1 1-4, 1748-1773 годы; русский прозаический перевод А. М. Кутузова, 1785-1787 годы; стихотворный перевод С. И. Писарева, 1868 год), созданной под воздействием эпоса Дж. Миль­то­на , а также литературных теорий И. Я. Бодмера и И. Я. Брейтингера.

Рассказывая историю спасения человеческого рода, Клопшток в целом следует идеям пие­тиз­ма ; некоторые темы трактованы в духе «чувствительности» (образ демона Аббадоны, который раскаивается в своём падении, проливает потоки покаянных слёз и получает прощение). Поэма отличается лиризмом, вниманием к внутренней жизни и переживаниям героев.

Сочетание патетики и чувствительности характерно и для лирики Клопштока: сборники «Духовные стихотворения» («Geistliche Lieder», Tl 1-2, 1758-1769 годы), «Оды и элегии» («Oden und Elegien», 1771 год), «Оды» («Oden», 1771 год). Клопштоку принадлежат также тра­ге­дии на библейские сюжеты: «Смерть Адама» («Der Tod Adams», 1757 год, русский перевод 1807 год), «Соломон» («Salomo», 1764 год) и «Давид» («David», 1772 год); драматическая трилогия о древних германцах: «Битва Германа» («Hermanns Schlacht», 1769 год), «Герман и князья» («Hermann und die Fürsten», 1784 год) и «Смерть Германа» («Hermanns Tod», 1787 год).

Свои мечты о возрождении немецкой словесности Клопшток изложил в незаконченном сочинении «Немецкая республика учёных» («Die deutsche Gelehrtenrepublik», 1774 год). В работах по поэтике [«Мысли о природе поэзии» («Gedanken über die Natur der Poesie», 1759 год), «О языке поэзии» («Von der Sprache der Poesie», 1760 год), «Об изображении» («Von der Darstellung», 1779 год) и др.] Клопшток ратует за свободу поэтического творчества от правил, обосновывает право поэта на выражение собственных чувств, рассуждает о возрождении метров античной лирики.

Клопшток обогатил немецкую поэзию гексаметром, сложными стихотворными нерифмованными размерами и вольными ритмами, новыми формами. Эмоциональный, возвышенный, усложнённый стиль Клопштока оказал большое влияние на немецкую поэзию XIX-XX веков; его творчество способствовало формированию движения «Буря и натиск». В России к творчеству Клопштока обращались В. А. Жу­ков­ский , А. А. Дель­виг, В. К. Кю­хель­бе­кер .

Сочинения:

Не­мец­кие по­эты в био­гра­фи­ях и об­раз­цах / Сост., ред. Н. В. Гер­бель. СПб., 1877. С. 68–73

Werke und Briefe / Hrsg. E. Höp­ker-Herberg u. a. B.; N. Y., 1974–2007–.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)