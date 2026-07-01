КЛООТС ЖАН-БАТИСТ

Клоотс (фр. Cloots), Жан-Батист (позднее — Анахарсис) (24.06.1755, Гнаденталь — 24.03.1794, Париж) — политический деятель эпохи Французской революции XVIII в .

Происходил из богатой нидерландской семьи, его отец был тайным советником короля Пруссии, барон. Получил образование в религиозных коллежах и в Военной академии в Берлине. В 21 год переехал в Париж, сблизился с просветителями. После начала революции выступал как активный публицист, принял имя Анахарсис, член Якобинского клуба и Клуба кордельеров . Став французским гражданином по решению Законодательного собрания, избран депутатом Конвента Национального от департамента Уаза (1792). Член Дипломатического комитета, космополит, выступал за то, чтобы война была антимонархической и антифеодальной, а либеральные экономические принципы распространялись на весь мир. Сторонник теории естественных границ и создания федерации республик. Выйдя из Дипломатического комитета, пропагандировал проект Республики рода человеческого, центром которой должна была стать территория древней Галлии, а жители говорили бы на едином французском языке; поддерживал аннексии сопредельных с Францией государств. Был близок вначале к жирондистам , затем к эбертистам . На процессе Людовика XVI голосовал за смертную казнь и против отсрочки приговора. Воинствующий атеист. В декабре 1793 обвинен М. Робеспьером в связях с жирондистами и контрреволюционерами, исключен из Якобинского клуба и как иностранец из Национального Конвента, арестован. Осужден и казнен вместе с эбертистами.

Соч.: La Certitude des preuves du Mahométisme, ou Réfutation de l’Examen critique des apologistes de la religion mahométane. Londres, 1780; Vœux d’un gallophile. Amsterdam, 1786; Écrits révolutionnaires: 1790—1794. Paris, 1979.

Лит.: Avenel G. Anacharsis Cloots, l’orateur du genre humain. 2 vol. Paris, 1865; Stern S. Anacharsis Cloots, der Redner des Menschengeschlechts, ein Beitrag zur Geschichte der Deutschen in der französischen Revolution. Berlin, 1914; Mortier R. Anacharsis Cloots ou L’utopie foudroyée. Paris, 1995; Labbé F. Anacharsis Cloots, le Prussien francophile: un philosophe au service de la Révolution française et universelle. Paris, 1999; Kupiec A. L’«ici» et l’«ailleurs». Anacharsis Clootz et le cosmopolitisme // Tumultes. 2005. № 1 (24). P. 27.