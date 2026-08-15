КЛОНТАРФ
КЛОНТАРФ - селение близ Дублина (ныне пригород Дублина), место сражения между ирландцами и норманнами 23.04.1014 года.
Битва при Клонтарфе стала кульминацией борьбы ирландцев со скандинавами, утвердившимися в западных районах Ирландии. Ирландские войска возглавлял Бриан Бору, которому удалось объединить большую часть острова под своей властью.
На стороне норманнов, возглавляемых дублинским ярлом Сигтрюгтом, выступали один из королей Ленстера Мэлмор Макмурхада и ряд других ирландских правителей, недовольных объединительной политикой Бриана Бору. Перед сражением к войску Сигтрюгга присоединился также отряд оркнейского ярла Сигурда Лодвессона. Бриану Бору удалось привлечь на свою сторону большинство правителей Манстера и Коннахта.
Сам Бриан Бору, находившийся в преклонном возрасте, непосредственного участия в битве не принимал, как и Сигтрюгг, войском которого командовал Сигурд Лодвессон. При Клонтарфе норманны потерпели сокрушительное поражение, после чего их вторжения в Ирландию прекратились (скандинавам удалось сохранить лишь небольшое поселение в Дублине).
В сражении при Клонтарфе погибли Бриан Бору, его старший сын и несколько других представителей правящей династии. Предания о битве при Клонтарфе сохранились в ирландских («Война ирландцев против чужеземцев» и др.) и скандинавский сагах («Сага о Ньяле»).