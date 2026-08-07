КЛОДТ ПЁТР КАРЛОВИЧ

Российский скульп­тор и ли­тей­ный мас­тер.

Дядя М. К. Клодта. Окончил Санкт-Петербургское артиллерийское училище; в 1822-1828 годах находился на военной службе. Учился в петербургской Академии Художеств (1829-1836 годы) у В. П. Екимова. Работал в Санкт-Пе­тер­бур­ге .

Крупнейший мастер монументальной анималистической скульптуры в России 1-й половины XIX века, Клодт создал группу из 6 коней для колесницы Славы на Нарвских триумфальных воротах (совместно с С. С. Пи­ме­но­вым и В. И. Демут-Малиновским; кованая медь, 1833 год). Европейскую известность принёс ему ансамбль «Укротители коней» из 4 групп для Аничкова моста [бронза, с 1833 года; две установлены в 1841 году, две другие - в 1850 году; повторения в бронзе были установлены также у королевских дворцов в Берлине (1842 год) и Неаполе (1846 год), на Конном дворе усадьбы Кузьминки (ныне в Москве), в Петергофе и Стрельне]. В этих работах мастер достиг гармонического равновесия классицистических традиций и реалистической наблюдательности.

Клодт - ав­тор го­рель­е­фов на религиозные темы для Исаакиевского собора (бронза, гальванопластика, 1840-е - начало 1850-х годов), барельефов «Георгий Победоносец на коне» (1846-1847 годы) для Георгиевского зала Большого Кремлёвского дворца в Москве, «Крещение русского народа» (1853 год) для памятника князю Владимиру в Киеве (все - бронза). Создал также памятники для Санкт-Петербурга: И. А. Крылову для Летнего сада (бронза, 1848-1855 годы; барельефы на темы басен на постаменте исполнены по рисункам А. А. Агина), императору Ни­ко­лаю I для Исаакиевской площади (бронза, 1856-1859 годы). Выполнял также настольные группы и статуэтки, подчас почти жанрового характера («Генерал Ф. И. Лефевр верхом», чугун, 1830 год; «Витязь», бронза, 1851 год, и др.).

В 1837-1863 годах Клодт возглавлял «Литейный дом» (мастерскую при Академии Художеств); разработал ряд усовершенствований процесса художественного литья; участвовал в отливке из бронзы многих произведений С. И. Галь­бер­га , В. И. Демут-Малиновского, Н. А. Токарева и других скульпторов. В 1838 году получил звание академика и литейного мастера петербургской Академии Художеств; преподавал там же (1838-1867 годы; профессор с 1838 года, заслуженный профессор с 1858 года).

Член академии Святого Луки в Риме (1852 год), берлинской и парижской Академии Художеств (начало 1850-х годов). Сын скульптора - живописец Ми­ха­ил Пет­ро­вич Клодт (1835-1914 годы), внуки - мастер прикладного искусства Евгений Александрович Клодт (1867-1935 годы), скульптор Константин Александрович Клодт (1868-1928 годы) и сценограф Николай Александрович Клодт (1865-1918 годы).

Иллюстрация:

П. К. Клодт (при уча­стии Н. А. Ра­ма­за­но­ва и Р. К. За­ле­ма­на). Па­мят­ник имп. Ни­ко­лаю I на Исаа­ки­ев­ской пло­ща­ди в С.-Пе­тер­бур­ге. Брон­за. 1856–59. Ар­хи­тек­тор О. Р. де Мон­фер­ран. Фото В. М. Паппе. Архив БРЭ.

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