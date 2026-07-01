КЛОДТ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ

КЛОДТ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ - российский живописец и график .

Сын гра­вё­ра Кон­стан­ти­на Кар­ло­ви­ча Клод­та (1807-1879), пле­мян­ник П.К. Клод­та.

Учил­ся в Гор­ном ка­дет­ском кор­пу­се в Санкт-Пе­тер­бур­ге, жи­во­пи­си обу­чал­ся у И.Т. Хруц­ко­го (конец 1840-х годов) и в пе­тербургской Академии художеств (1851-1858) у М.Н. Во­робь­ё­ва и С.М. Во­робь­ё­ва.

В 1858-1861 годах за­гра­нич­ный пен­сио­нер Академии художеств, ра­бо­тал в Швей­ца­рии и Фран­ции. Член-уч­ре­ди­тель То­ва­ри­ще­ст­ва пе­ре­движ­ных ху­до­же­ст­вен­ных вы­ста­вок (ТПХВ; 1870).

Пи­сал пре­имущественно ли­рические пей­за­жи: ви­ды Лиф­лян­дии, Швей­ца­рии, Фран­ции, сред­ней по­ло­сы Рос­сии - «Ста­до у ре­ки в пол­день» (1869, ГРМ), «На паш­не» (1871, там же; из­вест­ны несколько ав­тор­ских ва­ри­ан­тов), «Вол­га у Жи­гу­лей» (1879, КГ, Курск) и др. Ис­пол­нял так­же пей­заж­ные ри­сун­ки и гра­вю­ры .

Ака­де­мик (1862) и профессор (1864) пе­тербургской Академии художеств; ру­ко­во­дил пей­заж­ным клас­сом Академии художеств (1871-1886); сре­ди уче­ни­ков - Г.З. Ба­шинд­жа­гян, Н.Н. Ду­бов­ской , А.С. Егор­нов, Ю.Ю. Кле­вер, И.Е. Крач­ков­ский, К.Я. Кры­жиц­кий.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)