КЛОДТ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
КЛОДТ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ - российский живописец и график.
Сын гравёра Константина Карловича Клодта (1807-1879), племянник П.К. Клодта.
Учился в Горном кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, живописи обучался у И.Т. Хруцкого (конец 1840-х годов) и в петербургской Академии художеств (1851-1858) у М.Н. Воробьёва и С.М. Воробьёва.
В 1858-1861 годах заграничный пенсионер Академии художеств, работал в Швейцарии и Франции. Член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок (ТПХВ; 1870).
Писал преимущественно лирические пейзажи: виды Лифляндии, Швейцарии, Франции, средней полосы России - «Стадо у реки в полдень» (1869, ГРМ), «На пашне» (1871, там же; известны несколько авторских вариантов), «Волга у Жигулей» (1879, КГ, Курск) и др. Исполнял также пейзажные рисунки и гравюры.
Академик (1862) и профессор (1864) петербургской Академии художеств; руководил пейзажным классом Академии художеств (1871-1886); среди учеников - Г.З. Башинджагян, Н.Н. Дубовской, А.С. Егорнов, Ю.Ю. Клевер, И.Е. Крачковский, К.Я. Крыжицкий.