КЛОДИЙ, ПУБЛИЙ ПУЛЬХР (лат. Publius Clodius Pulcher)

Римский политический деятель.

Сын Аппия Клавдия Пульхра, консула 79 г. до н.э., и Цецилии Метеллы Балеарики, брат Клодии Пульхры, ставшей прототипом Лесбии у Катулла . Принимал участие под началом Лукулла, его зятя, в войне с Митридатом, но не получив желаемого признания своих заслуг, стал подстрекать солдат к мятежу. В 65 г. в Риме принимал участие в процессе против Катилины , но сам в заговоре, вероятно, не участвовал. В 61 г. до н.э. был обвинен за святотатство: во время праздника Доброй Богини, на котором мужчинам было запрещено появляться, Клодий в женской одежде проник в дом Цезаря, чтобы соблазнить его жену; на процессе его обвинял Цицерон , но сам Цезарь отказался давать показания. С тех пор Клодий стал врагом Цицерона.

В 59 г. он был усыновлен плебеем и тогда же при поддержке Цезаря стал народным трибуном. Обеспечив себе поддержку народа, всадников, сената и консулов, он обрушился на Цицерона, обвинил его в убийстве без суда римских граждан при подавлении заговора Катилины и добился его изгнания; имения Цицерона были разорены. Вскоре Клодий стал настолько весомой фигурой в Риме, что осмеливался противостоять даже Помпею и Цезарю. Клодий не стеснялся прибегать к помощи насилия, у него был свой отряд, составленный из рабов и гладиаторов, с помощью которых он добивался нужных решений или срывал народные собрания. Клодий продолжил враждовать с Цицероном после возвращения того из изгнания (57 г.) и вступил в борьбу с народным трибуном Милоном , обвиняя его в поддержке Цицерона. После встречи в Луке его отношения с Помпеем нормализовались, он даже помог Помпею и Крассу стать консулами в 55 г. В 52 г. до н.э. Клодий был убит в столкновении с Милоном.

Исторические источники :

Цицерон. Письма;

Плутарх. Лукулл;

Цицерон. Письма; Речи;

Светоний. Цезарь;

Дион Кассий. Римская история.