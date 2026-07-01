КЛОДИЙ АЛЬБИН, ДЕЦИМ СЕПТИМИЙ (лат. Decimus Clodius Septimius Albinus)

Римский император (195-197 гг.).

Родом из богатой североафриканской семьи, начал карьеру в последние годы правления Марка Аврелия, добился сенаторского звания, во время мятежа Авидия Кассия был наместником Вифинии и сохранил верность императору. При Коммоде в 182-184 гг. воевал в Дакии , был наместником одной из германских провинций, в 191 г. стал наместником Британии.

В 193 г. он поддержал Дидия Юлиана , а после его убийства вступил в союз с Септимием Севером , который дал ему титул цезаря и пообещал, что он унаследует престол. Несмотря на то, что у Септимия было два сына, Клодий Альбин, кажется, всерьез отнесся к этому обещанию. В 194 г. он стал консулом, но после того, как Септимий объявил Каракаллу цезарем, Клодий Альбин разорвал с ним отношения и провозгласил себя императором, в ответ на что Север объявил его врагом государства.

В 195 г. при поддержке наместника Тарраконской Испании Луция Новия Руфа он начала боевые действия, переправившись через Ла-Манш, заняв Галлию и объявив Лугдунум своей столицей. Клодий Альбин одержал победу над войсками наместника Нижней Германии Вирия Лупа, но легионы на Рейне сохранили верность Северу, он занял альпийские перевалы, а зимой 196/7 г. двинул войска в Галлию. В феврале 197 г. состоялось решающее сражение под стенами Лугдунума, оно длилось несколько дней, Север победил, а Клодий Альбин, по одной версии, закололся, а по другой, был убит своими солдатами. Его семья – жена и двое детей – позже была казнена.

Исторические источники :

Геродиан. История императорской власти после смерти Марка;

Дион Кассий. Римская история;

Писатели Истории Августов. Клодий Альбин.

Иллюстрация :

Бюст Клодия Альбина. Рим, Капитолийские музеи.