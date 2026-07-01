КЛОЧКОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Из потомственных дворян Витебской губернии, католик. Окончил Демидовский юридический лицей. 3.6.1898 поступил юнкером во флот. 6.7.1898 зачислен в 18-й флотский экипаж. 21.9.1899 произведен в мичманы с назначением в Балтийский флот и зачислением в 4-й флотский экипаж. 10.11.1899 назначен вахтенным офицером броненосца береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин». 17.5.1900 назначен вахтенным начальником мореходной канонерской лодки «Грозящий». 19.8.1900 назначен вахтенным начальником миноносца «Касатка». Участник похода русских войск в Китай 1900–1901 гг.. 15.6.1901 назначен ревизором эскадренного броненосца «Полтава». 7.12.1902 назначен вахтенным начальником транспорта «Ермак». 7.1.1903 назначен младшим штурманским офицером эскадренного броненосца «Петропавловск». 9.4.1903 назначен младшим флаг-офицером штаба начальника эскадры Тихого океана. 28.10.1903 назначен штурманским офицером транспорта «Енисей». 9.12.1903 зачислен в штурманские офицеры 2-го разряда. 15.3.1904 назначен старшим штурманским офицером крейсера I ранга «Адмирал Нахимов». 28.3.1904 произведен в лейтенанты. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг., похода 2-й эскадры флота Тихого океана и Цусимского сражения 14–15.5.1905. 28.2.1905 зачислен в штурманские офицеры 1-го разряда. После Цусимского сражения находился в плену в Японии. 13.11.1905 прибыл из плена во Владивосток. 1.4.1906 назначен старшим штурманским офицером крейсера I ранга «Богатырь». 29.12.1906 зачислен в 1-й флотский экипаж. 1.5.1907 зачислен слушателем в учебный отряд подводного плавания. 11.5.1907 зачислен в 9-й флотский экипаж. 7.12.1907 зачислен в офицеры подводного плавания. 19.1.1908 назначен командиром подводной лодки «Пескарь». 20.10.1908 назначен командиром подводной лодки «Окунь». 6.12.1908 произведен в капитан-лейтенанты за отличие по службе. 19.1.1909 назначен старшим офицером учебного судна «Хабаровск». 26.1.1909 назначен заведующим обучением управлению подводными лодками учебного отряда подводного плавания с оставлением в должности. 28.9.1909 назначен заведующим отрядом подводного плавания в Черном море. 18.1.1910 назначен начальником дивизиона подводных лодок Черного моря. 15.11.1910 назначен помощником начальника учебного отряда подводного плавания. 10.4.1911 произведен в капитаны 2-го ранга. 13.2.1912 назначен командиром посыльного судна «Бакан». 25.10.1912 назначен командиром транспорта «Хабаровск». 3.12.1912 назначен и. д. начальника 1-го дивизиона подводных лодок Балтийского моря с оставлением в должности. 10.3.1914 назначен командиром эскадренного миноносца «Страшный». Участник Первой мировой войны. 22.10.1914 назначен и. д. начальника дивизиона подводных лодок Черного моря. 12.1.1915 назначен командующим, под брейд-вымпелом, бригадой подводных лодок Черного моря. 22.3.1915 произведен в капитаны 1-го ранга за отличие по службе (со старшинством с 1.1.1915). 28.7.1917 произведен в контр-адмиралы за отличие по службе с утверждением начальником бригады. В июне 1918 г. правительством УНР назначен командовать судами в Севастополе. 9.11.1918 предоставлены права вр. командующего морскими силами Черного моря. Во время немецкой оккупации Украины и Крыма являлся представителем правительства гетмана П.П. Скоропадского в Севастополе. В феврале 1919 г. уволен со службы и выехал в Польшу. 8.4.1919 принят в Войско Польское в чине генерал-подпоручика флота (контр-адмирала). 22.4.1919 назначен заместителем начальника департамента по морским делам Военного министерства. 26.4 1919 направлен на мирную конференцию в Версаль в качестве морского представителя. 9.7.1919 назначен военным и морским уполномоченным при польском посольстве в Лондоне и одновременно представителем польского правительства по морским делам при Главном командовании союзных армий в Париже. 9.3.1922 назначен начальником административного отдела Министерства военных дел. 29.5.1922 произведен в генералы бригады (со старшинством с 1.6.1919). 20.8.1923 назначен вторым заместителем начальника Администрации армии. 20.1.1924 уволен от должности и откомандирован на 1-й курс Центра высшего военного обучения в Варшаве. Переименован в контр-адмиралы. 1.11.1924 назначен заместителем начальника Управления военно-морского флота. 19.5.1925 назначен в распоряжение министра военных дел. 17.3.1927 назначен командиром дивизионной пехоты 15-й пехотной дивизии. 15.7.1927 уволен в отставку с 30.9.1927. В отставке проживал в г. Быгдош, затем в Варшаве. Погребен на Военном кладбище на Повонзках в Варшаве.

Холост.