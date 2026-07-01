КЛОЧКОВ Виктор Викторович

Родился в 14.10.1971. Окончил Ростовский государственный университет (РГУ) в 1994 г.

Кандидатская диссертация : Кризис партии тори и формирование политической стратегии британского консерватизма (1828-1835 гг.) (РГУ, 2000).

1994-1996 гг. – ассистент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета РГУ; 1999-2000 гг. – старший преподаватель кафедры новой и новейшей истории исторического факультета РГУ; 2000-2003 гг. – доцент, заведующий кафедрой теории права и правовой информатики (ТППИ) Таганрогского государственного радиотехнического института (ТРТУ);

С 2004 г. по настоящее время - заведующий кафедрой теории права Института управления в экономических, экологических и социальных системах Южного федерального университета (ИУЭС ЮФУ)

Учитель : д.и.н., профессор И.М. Узнародов

Область интересов : История партийно-политических систем стран Зап. Европы и США в новое время, проблемы европейской интеграции.

Сочинения: Сэр Роберт Пиль: штрихи к портеру «консервативного реформатора» // Постижение политики / Отв. ред. И.М. Узнародов. Ростов н/Д.: Гефест, 1997;

Эмансипация католиков в Англии в 1829 г. // Совместные труды ТРТУ и РЮИ МВД. / Отв. ред. П.П. Баранов и Г.И. Иванов. Таганрог, 1999;

Происхождение государства как методологическая проблема теории права (критические заметки на полях одного современного учебника). // Известия ТРТУ. 2003. № 5.