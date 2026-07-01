КЛОАКА (лат. Cloaca Maxima от cluere, чистить)

Сточный канал в древнем Риме .

Клоака была частью древней системы канализации, по преданию, начатой при Тарквинии Древнем и законченной Тарквинием Гордым . План системы был создан этрусскими инженерами, земляные работы осуществлялись бедными римлянами на полу-принудительной основе. Изначально клоака служила для осушения низины между холмами Капитолий и Палатин , где позже возник римский форум; будучи открытым каналом, она имела ок. 3 м в ширину и более 4 в глубину. Позже римляне превратили Клоаку в подземный канал. При Агриппе в 33 г. до н.э. она была перекрыта каменными сводами, облицована камнем и стала использоваться для удаления из города в Тибр нечистот и дождевых стоков. Система римского водоснабжения была описана Фронтином в его сочинении «О римских водопроводах». Покровительницей Клоаки, как и других сточных каналов, была римская богиня Клоакина (Очистительница). Cloaca Maxima сохранилась до настоящего времени и используется как ливневая канализация.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев