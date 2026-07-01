КЛИВЛЕНДСКИЙ ОРКЕСТР
КЛИВЛЕНДСКИЙ ОРКЕСТР - симфонический, основан по инициативе импресарио А. П. Хьюз (США).
1-й публичный концерт состоялся в 1918 году под управлением Н. Соколова (российский эмигрант; возглавлял оркестр в 1918-1932 годах, в 1922 году впервые выступил с ним в Карнеги-холле).
Во главе оркестра стояли выдающиеся дирижёры Э. Лайнсдорф (1943-1946 годы), Дж. Селл (1946-1970 годы; под его руководством коллектив начал активно гастролировать и стяжал славу одного из лучших оркестров мира), Л. Маазель (1972-1982 годы), К. фон Донаньи (1984-2002 годы). Среди приглашённых дирижёров - П. Булез (с 1967 года, в 1971-1972 годах дирижёр-консультант). С 2002 года руководитель К. остров - Ф. Вельзер-Мёст.
Среди лучших аудио-записей - все симфонии Ч. Айвза, фортепианные концерты В. А. Моцарта (солист - Р. Казадезюс), Двойной концерт И. Брамса (солисты - Д. Ф. Ойстрах и М. Л. Ростропович), опера «Порги и Бесс» (полная версия) Дж. Гершвина, балет «Весна священная» (обе редакции) И. Ф. Стравинского, «Хронохромия» и «Пробуждение птиц» О. Мессиана. Гастролировал в СССР (1965 год). Главная концертная площадка - Северанс-холл (Кливленд).