КЛИВЛЕНДСКИЙ ОРКЕСТР

КЛИВЛЕНДСКИЙ ОРКЕСТР - сим­фо­ни­че­ский, ос­но­ван по ини­циа­ти­ве им­пре­са­рио А. П. Хьюз (США).

1-й публичный концерт состоялся в 1918 году под управлением Н. Соколова (российский эмигрант; возглавлял оркестр в 1918-1932 годах, в 1922 году впервые выступил с ним в Кар­не­ги-хол­ле ).

Во главе оркестра стояли выдающиеся дирижёры Э. Лайнс­дорф (1943-1946 годы), Дж. Селл (1946-1970 годы; под его руководством коллектив начал активно гастролировать и стяжал славу одного из лучших оркестров мира), Л. Маа­зель (1972-1982 годы), К. фон Донаньи (1984-2002 годы). Среди приглашённых дирижёров - П. Булез (с 1967 года, в 1971-1972 годах дирижёр-консультант). С 2002 года руководитель К. остров - Ф. Вельзер-Мёст.

Среди лучших аудио-записей - все симфонии Ч. Айвза, фортепианные концерты В. А. Мо­цар­та (солист - Р. Казадезюс), Двойной концерт И. Брамса (солисты - Д. Ф. Ойстрах и М. Л. Ростропович), опера «Порги и Бесс» (полная версия) Дж. Гершвина, балет «Весна священная» (обе редакции) И. Ф. Стравинского, «Хронохромия» и «Пробуждение птиц» О. Мессиана. Гастролировал в СССР (1965 год). Главная концертная площадка - Северанс-холл (Кливленд).

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