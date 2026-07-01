КЛИВЛЕНД

КЛИВЛЕНД - го­род на се­ве­ро-вос­то­ке США , в шта­те Огайо.

Население 431,9 тысяч человек (2008 год; в том числе 51% - афроамериканцы, проживает много выходцев из Германии, Ирландии, Италии, Польши и Венгрии); главный центр городской агломерации Кливленд - Акрон - Элирия с населением 2942,5 тысяч человек.

Расположен на южном побережье озера Эри, в устье реки Кайахога. Узел автомагистралей и железнодорожных линий. Международный аэропорт Хопкинс (штаб-квартира авиакомпании «Continental Airlines»), аэропорт Берк (местные авиалинии). Города агломерации объединяет единая система общественного транспорта, состоящая из линий лёгкого метро, пригородных железнодорожных и автобусных маршрутов.

Основан в 1796 году экспедицией генерала М. Кливленда (Moses Cleaveland; позднее написание названия поселения было искажено из-за случайного пропуска буквы в местной газете). Быстрое экономическое развитие Кливленда началось в 1832 году, когда он стал конечным пунктом судоходного канала между озером Эри и рекой Огайо (соединил системы водных путей Великих озёр и бассейна реки Миссисипи). Статус города с 1836 года. Во 2-й половине XIX века Кливленд превратился в важный железнодорожный узел.

Здесь, в месте перевалки на торговые суда железной руды из Миннесоты и коксующихся углей из Пен­силь­ва­нии ); возник комплекс предприятий чёрной металлургии; построены НПЗ (перерабатывали нефть из Пенсильвании); в 1870 году Дж. Д. Рокфеллер основал в Кливленде компанию «Standard Oil», впоследствии ставшую одной из первых крупных международных корпораций. В начале XX века в городе создан ряд автомобильных заводов (позднее автомобилестроение переместилось в Детройт).

К началу 1920-х годов Кливленд становится одним из крупнейших промышленных центров и пятым по численности населения городом США. В послевоенные годы важнейшей отраслью экономики Кливленда была химическая промышленность. В 1960-1970-х годах кризис тяжёлой индустрии, охвативший район Великих озёр, а также обострение проблем промышленного загрязнения окружающей среды наиболее сильно затронули Кливленд (в 1978 году город получил прозвище «ошибка на озере»).

В 1980-е годы ускоренное развитие отраслей сферы услуг и современных наукоёмких производств, перепрофилирование и переоснащение промышленных предприятий дали новый импульс возрождению экономики города и агломерации; с конца 1980-х годов Кливленд называется «возвращённым городом» (Comeback City).

Облик центра города определил так называемый Групповой план (1903 год, архитекторы Д. Бернем, Дж. Каррер, А. Бруннер), по которому был устроен городской парк Молл, окружённый общественными зданиями в стиле не­оклас­си­циз­ма (1910-1930-е годы). Жилой район Шейкер-Хайтс (1906-1930 годы) выстроен в соответствии с принципами «города-сада».

Многие высотные здания в Кливленде сосредоточены вокруг площади Паблик-сквер: небоскрёб «Терминал Тауэр» в стиле ар деко высотой 216 м (1926-30), башни в духе пост­мо­дер­низ­ма «Ки Тауэр» высотой 290 м (1991 год, архитектор С. Пелли) и «200 Паблик-сквер» высотой 216 м (1987 год, бюро НОК / «Хельмут, Обата и Кассабаум»).

Иллюстрация:

Клив­ленд. Вид го­ро­да. Архив БРЭ.

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