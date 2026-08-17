КЛИТАРХ (греч. Κλείταρχος), сын Динона

Историк Александра Великого .

О жизни Клитарха почти ничего неизвестно. Его отцом был, по-видимому, Динон из Колофона – автор сочинения о Персии. Возможно, что Клитарх учился у философов Аристотеля Киренского (так называемая киренская школа), а затем у Стильпона Мегарского (так называемая мегарская школа). Обычно полагают, что Клитарх, несмотря на свое сочинение, посвященное Александру, не участвовал в его восточных походах (334–324 гг. до н.э.), но оказался в Александрии Египетской и стал ее жителем, вероятно, уже при Птолемее I Лаге , основателе правившей в Египте эллинистической царской династии. В 310–300 гг. (ранняя из предлагаемых учеными дат) или в 280–260 гг. до н.э. (поздняя дата) Клитарх написал труд, называвшийся либо «История Александра», либо «Об Александре» (как минимум в 12 книгах), от которого к настоящему времени сохранились лишь отдельные фрагменты. Судя по этим фрагментам и оценкам более поздних древних писателей, можно думать, что произведение Клитарха являлось своего рода историческим романом. В своем стремлении к занимательности изложения он мало заботился об истине, смешивая правду с разного рода вымыслами, рассказами о чудесном и фантастическом; при этом его сочинение было написано живо и увлекательно. Эти качества сделали труд Клитарха весьма популярным в последующую античную эпоху, в особенности в конце римского республиканского периода и в первые века империи. Считается, что Клитарх был создателем так называемой «вульгаты» – романтической традиции об Александре, нашедшей выражение в XVII книге «Исторической библиотеки» Диодора Сицилийского , «Истории Александра Македонского» Квинта Курция Руфа, а также в XI–XII книгах «Historiae Philippicae» Помпея Трога, дошедших до нас в сокращении Юстина.

Исторические источники:

Филодем. О риторике;

Плиний Старший. Естественная история;

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов;

Афиней. Пир мудрецов;

Стобей. Антология.