КЛИСФЕН СИКИОНИСКИЙ

КЛИСФЕН СИКИОНИСКИЙ (др.-греч. Κλεισθένης, лат. Cleisthenes) - предпоследний и самый известный тиран Сикиона из династии Орфагоридов (первая половина VI века до н.э.), сын Аристонима и внук Орфагора .

Вначале своей политической карьеры он побудил своего брата Исодема свергнуть их старшего брата Мирона и стал его соправителем, а затем, с помощью хитрости убедив Исодема отправиться в добровольное изгнание, получил единоличную власть в родном городе. Во время Первой Священной войны (начало VI в. до н. э.) Клисфен был одним из предводитей амфиктионов, выступивших в защиту Дельфийского храма против попыток фокидского города Кирры поставить святилище под свой контроль. Сикионский тиран, отрезав Кирру с помощью своего флота от моря и, отравив источники, снабжавшие ее население водой, добился захвата и уничтожения города. На средства, полученные от военной добычи он построил в Сикионе портик, носивший его имя еще во время писателя Павсания во II в. н. э. Примерно в 580/576 г. до н. э. Клисфен стал победителем на Олимпийских играх в состязаниях на колесницах. Главным актом его внутренней политики была не вполне понятная нам реформа гентильной организации Сикиона. Сведения об этом сохранились в рассказе Геродота об изменении традиционных имен дорийских фил на унизительные названия и даровании филе местного додорийского населения почетного имени «Архелайи». Широкое распространение в античной традиции получил рассказ о состязании, устроенном Клисфеном для претендентов на руку его дочери Агаристы. Победителем в соревновании стал Мегакл из рода Алкмеонидов, от брака которого с дочерью сикионского тирана родился знаменитый афинский реформатор, названный в честь деда Клисфеном. После смерти Клисфена власть в Сикионе унаследовал последний Орфагорид Эсхин, свергнутый впоследствии с помощью спартанской армии.

Исторические источники :

Herodotus, V, 67–68; 126–130;

Nicolaus Damascenus, FgrHist. 90 F 61; Polyaenus. Strategemata, III, 5.