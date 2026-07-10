КЛИСФЕН АФИНСКИЙ

Клисфен Афинский (греч. Κλεισθένης ὁ Ἀθηναῖος) (между 571 и 560 до н. э. — после 506 до н. э.) — афинский политический деятель и законодатель, «отец афинской демократии».

Представитель аристократического рода Алкмеонидов ; по женской линии — внук тирана Клисфена Сикионского . О личности и жизни К. А. известно очень мало. После окончательного утверждения тирании Писистрата (546 до н. э.) он бежал вместе со своим родом, судя по всему, в Дельфы . Вскоре после этого стал главой Алкмеонидов. После смерти Писистрата в 527 до н. э. возвратился в Афины, примирившись с тираном Гиппием , и в 525 до н. э. занимал должность архонта-эпонима, но в 514 до н. э. был вновь изгнан из Афин Гиппием (в связи с неудачей заговора Гармодия и Аристогитона ). Став лидером изгнаннической оппозиции Гиппию, участвовал в ее неудачной попытке возвратиться в Афины с применением силы. В 510 до н. э., пользуясь личным влиянием в Дельфах, добился санкции дельфийского оракула на ликвидацию тирании в Афинах спартанским царем Клеоменом I; сам участвовал в этой акции. В 507 до н. э., стремясь обеспечить себе поддержку демоса в политической борьбе с его соперником Исагором, выдвинул перед народным собранием широкую программу демократических реформ и приступил к ее проведению. Был изгнан из Афин Исагором при поддержке Клеомена I, воспользовавшегося тяготевшим над Алкмеонидами обвинением в религиозном преступлении, но после поражения Исагора возвращен из изгнания демосом. В дальнейшем, не занимая никакой государственной должности, являлся простатом демоса, определял внутреннюю и внешнюю политику Афин; продолжал проведение реформ, возможно, до 500 до н. э.

Важнейшим мероприятием К. А. была административно-территориальная реформа: введение 10 территориальных фил (округов) вместо прежних четырех родовых, разделение каждой филы на городскую, прибрежную и внутреннюю триттии, а каждой триттии — на демы ; включение демотика (наименования дема) в полное официальное имя афинского гражданина. Роль фратрий и других родовых объединений сводилась отныне лишь к некоторым культовым функциям. В связи с реформой фил были предоставлены гражданские права значительному числу неполноправных афинян; среди них, вероятно, были лица, исключенные аристократией из гражданских списков после ликвидации тирании, а также солдаты-наемники. Другие известные нам реформы К. А.: замена Совета Четырехсот, учрежденного Солоном , Советом Пятисот, с представительством от 10 фил; учреждение коллегии 10 стратегов; принятие закона об остракизме , который, впрочем, был впервые применен лишь в 487 до н. э. Во внешней политике К. А. придерживался курса на союз с Персией, направленный против Спарты ; в 506 до н. э. по его инициативе в Сарды ко двору персидского сатрапа было направлено афинское посольство. О судьбе К. А. после его реформаторской деятельности сведений нет, не считая недостоверного сообщения Элиана о его изгнании остракизмом. Он либо вскоре скончался, либо отправился в Дельфы в качестве афинского представителя, либо выехал на о. Эвбея, где в 506 до н. э. была основана афинская клерухия , либо был вынужден отойти от политической деятельности ввиду непопулярности его проперсидского курса. Похоронен в Афинах на пути в Академию.

Уже античные авторы видели в К. А. «отца-основателя» афинской демократии. Однако письменная традиция о нем довольно скудна и, во всяком случае, не соответствует истинному масштабу его личности и деятельности. Из античных авторов наиболее подробно сообщают о реформах К. А. Геродот и Аристотель (в «Афинской политии»). Законодательство К. А. сыграло важнейшую роль в формировании полиса классического типа, явилось решающим шагом в складывании демократического государственного устройства Афин. Оно знаменовало переход от родовой к территориальной административной системе, укрепление государственного единства, ослабление влияния знати и выдвижение демоса на первый план в политической жизни, давало гарантию против реставрации тирании или аристократического строя. Важнейшим органом власти в Афинах стала экклесия (народное собрание). Годы реформ К. А. — время интенсивного гражданского строительства: в этот период построены здание для заседаний Совета Пятисот (Булевтерий) и Царская Стоя на Агоре, возможно, также монументальный храм Афины на Акрополе и др. Демократические Афины сразу же зарекомендовали себя как мощная военная сила, успешно отразив в 506 до н. э. одновременное нападение со стороны Фив и Халкиды. Все вышесказанное, безусловно, не исключает того, что при проведении реформ К. А. руководствовался не принципиальными идеологическими соображениями, а конкретными задачами, стремясь прежде всего укрепить политические позиции собственного рода и вообще городской знати путем ослабления аристократии сельских локальных центров Аттики .

Лит.: Lévêque P., Vidal-Naquet P. Clisthène l’Athénien. Paris, 1964; Fornara Ch. W., Samons L. J. Athens from Cleisthenes to Pericles. Berkeley (Ca.), 1991; Raaflaub K. A., Ober J., Wallace R. W. Origins of Democracy in Ancient Greece. Berkeley (Ca.), 2007.