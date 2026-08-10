КЛИНТОН УИЛЬЯМ ДЖЕФФЕРСОН

КЛИНТОН УИЛЬЯМ ДЖЕФФЕРСОН - 42-й пре­зи­дент США .

Из семьи предпринимателей. В 1964-1968 годах учился в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, одновременно работал клерком в офисе сенатора-демократа Дж. У. Фулбрайта. В 1968-1970 годах учился в Окс­форд­ском университете , в 1973 году получил степень доктора права в Йельском университете. По возвращении в Арканзас некоторое время работал преподавателем в университете штата. В 1974 году баллотировался в Палату представителей Конгресса США, но потерпел поражение.

В 1976 году избран генеральным прокурором, в 1978 году - губернатором штата Арканзас. В 1986-1987 годах председатель Национальной ассоциации губернаторов. В октябре 1991 года выдвинут кандидатом на пост президента страны от Де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии США (вёл предвыборную кампанию под лозунгами снижения налогов, военных расходов, реформы здравоохранения и образования). В ноябре 1992 года одержал победу на президентских выборах, в 1996 года переизбран на второй срок.

На посту президента выдвинул программу совершенствования системы социального обеспечения (введение всеобщего медицинского страхования, развитие системы государственного вспомоществования бедным и др.). Столкнувшись с мощной оппозицией республиканцев (в 1994 году завоевали большинство в обеих палатах Конгресса США), был вынужден отказаться от проведения ряда реформ, прежде всего в области медицинского страхования.

В 1993 году добился принятия нового налогового акта, предусматривавшего повышение прогрессивного подоходного налога. В 1998 году в условиях благоприятной экономической конъюнктуры, стабильного экономического роста и сравнительно высокого уровня занятости представил на утверждение Конгресса США полностью сбалансированный бюджет.

На международной арене администрация Клинтона продолжила курс республиканского правительства Дж. Г. У. Буша, направленный на укрепление лидерства США в мире и их ведущей роли в НАТО. В октябре 1993 году - сентябре 1994 года с санкции Совета Безопасности ООН США вмешались военными средствами во внутриполитическую борьбу в Гаити и добились смены существовавшего там политического режима. Вместе с ЕС выступили в роли посредника в урегулировании вооруженного конфликта в Боснии и Герцеговине, результатом чего стало заключение Дей­тон­ских со­гла­ше­ний 1995 года .

Значительную активность администрация Клинтона проявила в вопросах ближневосточного мирного урегулирования, прежде всего ослабления израильско-палестинских противоречий. В 1995 году были установлены дипломатические отношения США с Вьетнамом, во 2-й половине 1990-х годов предприняты шаги по дальнейшей нормализации отношений с КНР.

После 1996 году во внешней политике администрации Клинтона ярко проявилась тенденция к использованию военно-силовых методов, игнорированию позиции и решений ООН , а также ранее заключённых международных договоров. В декабре 1998 года совместно с Великобританией США нанесли ракетно-бомбовые удары по Ираку (операция «Лиса в пустыне») под предлогом срыва иракских программ разработки оружия массового поражения. В марте - июне 1999 года во главе коалиции стран НАТО США предприняли военную акцию против Югославии, объявив её целью содействие стабилизации ситуации в Косово.

Администрация Клинтона активно способствовала расширению НАТО на восток, санкционировала, в нарушение советско-американского договора 1972 года об ограничении систем противоракетной обороны, начало работ по созданию национальной системы ПРО.

Президентство Клинтона сопровождалось крупными политическими скандалами. В 1994 году Клинтон был обвинён прокурором К. Старром в махинациях с земельными участками (так называемое Уайтуотерское дело), в сентябре 1998 года - в злоупотреблении властью, лжи и препятствовании отправлению правосудия (в связи со скандалом, вызванным интимными отношениями с практиканткой Белого дома М. Левински). Это обвинение побудило в декабре 1998 года Палату представителей Конгресса США начать в отношении Клинтона процедуру импичмента. Однако импичмент не был поддержан Сенатом. Оставив по истечении срока полномочий в январе 2001 года президентский пост, Клинтон активно занимается общественной и благотворительной деятельностью, возглавляет Фонд своего имени.

Сочинения:

My life. N. Y., 2004.

Иллюстрация:

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