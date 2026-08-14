КЛИНТОН ХИЛЛАРИ ДАЙАНА

КЛИНТОН (Клинтон-Родем) ХИЛЛАРИ ДАЙАНА - государственный и политический деятель США .

Же­на У. Дж. Клин­то­на. Из семьи предпринимателей. В 1969 году окончила колледж Уэлсли, в 1973 году получила степень доктора права в Йельском университете. В 1972 году принимала участие в избирательной кампании кандидата в президенты от Де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии США Дж. Макговерна.

В 1974 году член юридического комитета Палаты представителей Конгресса США. В 1975 году преподавала на юридическом факультете университета штата Арканзас, в 1976-1992 годах работала в юридической фирме «Rose Law Firm». После избрания У. Дж. Клинтона президентом США в 1993-1994 годах возглавляла оперативный комитет по реформе здравоохранения.

Активно содействовала развитию системы образования, здравоохранения и защите прав детей. В 2000 году избрана (в 2006 году переизбрана) сенатором США от штата Нью-Йорк. В 2007-2008 годах участвовала в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии США на президентских выборах 2008 года. В январе 2009 года назначена на должность государственного секретаря в администрации президента США Б. Обамы.

Сочинения:

Living history. 2nd ed. L., 2004.

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