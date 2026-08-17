КЛИНСКОЕ КНЯЖЕСТВО

КЛИНСКОЕ КНЯЖЕСТВО - удель­ное кня­же­ст­во в со­ста­ве Твер­ско­го кня­же­ст­ва (1318 год, фак­ти­че­ски 1320 год - середина XV века).

Столица - Клин. На западе владения Клинского княжества охватывали бассейн реки Лама, низовья и среднее течение её притоков - рек Колпянка, Локнош, Яуза и др. Естественными рубежами на северо-западе были берега рек Шоша и Волга, на севере - реки Хотча, на востоке - правобережье реки Сестра и её правого притока реки Лутосня, на юге - низовья правобережья реки Малый Локнош и притока реки Истра - река Хотишина.

На севере Клинское княжество граничило с Кашинским княжеством, на востоке - с Дмитровским княжеством, на юге - с новгородскими владениями в окрестностях Волока (Ламского) (ныне Волоколамск). В столице Клинского княжества пересекались важные торговые пути из Москвы в Тверь (участок дороги из Москвы в Новгород), из Дмитрова на Волок (Ламский). В пределах Клинского княжества на правобережье реки Волга располагались владения епископов Тверских (упоминаются с 1367 года).

Клинское княжество образовано по завещанию великого князя владимирского и князя тверского Михаила Ярославича (1318 год), выделено его 3-му сыну князю Константину Михайловичу, вернувшемуся из Золотой Орды в 1320 году и владевшему им до конца жизни (тверской князь в 1328-1337, 1339-1346 годах). После смерти Константина Михайловича (1346 год) Клинское княжество было разделено между его сыновьями - старшим Еремеем (умер 1372 год) и младшим Семёном (умер 1365 год). При этом северная часть княжества досталась младшему брату, а южная, включая город Клин, - старшему.

Время дробления Клинского княжества на два удела точно не определено, первые данные о них относятся лишь к 1361 году. В начале 1360-х годов братья являлись одними из ктиторов Успенского Отроча монастыря в Твери. Умирая бездетным, князь Семён Константинович завещал свою часть Клинского княжества не старшему брату, а князю Михаилу Александровичу. Этот юридически небезупречный акт стал причиной суда, инициированного в 1366 году князем Еремеем Константиновичем в знак протеста против строительства тверским князем Михаилом Александровичем в вымороченном уделе на реке Волга город Городок. Его претензии поддержал кашинский князь Василий Михайлович. Однако на суде епископ Тверской Василий, вопреки рекомендациям митрополита Алексия, решил спорное дело в пользу тверского князя. В ответ на это удельные князья запросили военную помощь у великого князя владимирского Дмитрия Ивановича и в 1367 году заняли Тверь, осаждали Городок, но смогли разорить лишь клинские земли на правобережье реки Волга, входившие в состав владений епископа Василия и умершего князя Семёна.

В 1368 году войска союзников захватили Городок, которым стал управлять московский наместник совместно с князем Еремеем Константиновичем. Однако уже в начале 1369 года москвичи были вынуждены покинуть Городок и отказаться от поддержки князя Еремея. По-видимому, между Еремеем Константиновичем и Михаилом Александровичем был заключён мир, и уже в 1371 году сын правителя Клинского княжества - князь Дмитрий Еремеевич (умер 1407 год) - командовал тверскими войсками в походе против москвичей на волость Кистьма в Бежецком Верхе. В завещании великого князя тверского Михаила Александровича (1399 год) Клинское княжество не упоминается, что свидетельствует о сохранении самостоятельности сыновьями князя Еремея - князьями Дмитрием Еремеевичем и Иваном Еремеевичем (умер до 1418 года), действовавшими в русле политики Михаила Александровича, а позднее и его сына - великого князя тверского Ивана Михайловича. Осенью 1406 года князь Иван Еремеевич в составе тверской рати участвовал в походе русских князей на помощь великому князю московскому Василию I Дмитриевичу против войск великого князя литовского Витовта и в стоянии на реке Плава.

Союз Ивана Михайловича и его удельных князей был скреплён браком великого князя тверского и Евдокии Дмитриевны (умерла весной 1411 года), дочери князя Дмитрия Еремеевича, заключённым в феврале 1408 года. К периоду 1413-1416 годов относится чеканка серебряной монеты старшим в роде правителей Клинского княжества - князем Андреем Дмитриевичем (умер после 1452 года) (на обоих типах его монет встречается эмблема тверского чекана - изображение воина с копьём и щитом).

Дальнейшая история Клинского княжества крайне скудно освещена источниками. Можно предполагать, что в русле политики по уничтожению уделов великий князь твер­ской Иван Ми­хай­ло­вич постарался распространить свою власть и на Клинское княжество. Вероятно, с этим был связан отъезд осенью 1418 года клинского князя Андрея Дмитриевича на службу в Новгород. Он вернулся в Тверское великое княжество в начале правления великого князя тверского Бориса Александровича, но позднее был вынужден выехать на службу в Великое княжество Ли­тов­ское , где владел Дорогобужским уделом с центром в городе Дорогобуж (от названия города образовалось его прозвание - Дорогобужский).

С 1450-х годов Клинское княжество не упоминается в составе Тверского великого княжества, а его бывшие правители окончательно перешли на положение служилых князей. Сыновья князя Андрея Дмитриевича Дорогобужского [Юрий (умер после 1471 года), Иосиф (умер после 1501/1502 года) и Иван-Милослав|, наряду с князьями Чернятинскими (потомками князя Дмитрия Еремеевича), сохранили здесь земельные владения. После присоединения Тверского великого княжества к Русскому государству (1485 год) земли бывшего Клинского княжества в 1492-1493 годах были описаны в московском соху.

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