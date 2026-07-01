КЛИНГЕР МАКС

КЛИНГЕР МАКС - немецкий живописец, скульптор, график.

Учился в Академии Художеств в Карлсруэ (1874-1875 годы) у К. Гуссова, в Академии Художеств в Берлине (1876 год); у Э. Ш. Ваутерса в Брюсселе (1879 год). В 1883 году и 1885-1886 годах посетил Париж, в 1888-1893 годах жил в Риме. Один из создателей Общества берлинских художников (1892 год), член венского Сецессиона (1897 год). Член мюнхенской (1891 год) и берлинской (1894 год) Академии Художеств, профессор Академии графических искусств в Лейпциге (1897 год).

В ранних работах на античные и литературные сюжеты («Смерть Цезаря», 1879 год, Музей изобразительных искусств, Лейпциг; «Суд Париса», 1885-1887 годы, Художественно-исторический музей, Вена) сказалось влияние академической живописи. Его картины нередко - как и работы А. Бёклина - населены аллегорическими или фантастическими существами («Морской бог в волне прибоя», 1884-1885 годы, Кунстхалле, Гамбург); театрализованные сцены у Клингера своей холодной натуралистичностью и академической выписанностью напоминают образы Х. фон Маре и А. Фейербаха. Ряд картин («Горное ущелье», 1884 год, «Летний пейзаж», 1884-1885 годы, обе - Кунстхалле, Гамбург) построен по принципу удлинённого пан­но , под­чи­няю­ще­го ком­по­зи­цию оп­ре­де­лён­но­му рит­мическому ри­сун­ку.

Как и других мастеров символизма, Клингера привлекала тема смерти; он решал её в аллегорических образах. Под влиянием художников Воз­ро­ж­де­ния были созданы полотна «Надгробный плач» (1890 год, КГ, Дрезден) и «Распятие» (1890 год, Музей изобразительных искусств, Лейпциг). Характерная для символистов тема мифа о «золотом веке» человечества получает развитие в работах Клингера «Голубой час» (1890 год, Музей изобразительных искусств, Лейпциг), «Источник» (1891-1892 годы, КГ, Дрезден), в триптихе «Воспоминание о Париже» (1908 год, Художественно-исторический музей, Вена).

Фигуры юношей и девушек в пейзаже, то застывшие в неподвижности, то словно плывущие в медленном танце, призваны олицетворять у Клингера красоту воображаемого мира. Ритмика контуров, распределение цветовых пятен играют значительную роль в декоративно-плоскостном решении композиций. В триптихе «Христос на Олимпе» (1897 год, Музей изобразительных искусств, Лейпциг), где живопись сочетается со скульптурными орнаментальными деталями, нашла выражение идея синтеза различных видов искусств, занимавшая важное место в эстетике символизма.

Идея пластической выразительности цвета, поиск новой изобразительной формы проявились и в скульптуре Клингера. Он использовал сочетания различных видов мрамора, золото, слоновую кость, раскраску («Бетховен», 1899-1902 годы, Музей изобразительных искусств, Лейпциг; «Брамс», 1909 год, Зал музыки, Гамбург). В плавных линиях фигур ми­фо­ло­гических персонажей, полихромии мрамора («Новая Саломея», 1893 год,«Кассандра», 1895 год, обе - Музей изобразительных искусств, Лейпциг, и др.) проявился декоративный талант художника. Клингер постоянно работал в гра­фи­ке (се­рии ак­ва­тинт), исполнял афиши для выставок венского Сецессиона, в которых сам принимал участие. Художник вошёл в историю европейского искусства как один из ярких представителей раннего югендстиля (стиля мо­дерн ).

Сочинения:

Malerei und Zeichnung, Tage­büchauf­zeichnungen und Briefe / Hrsg. A. Hübscher. 2. Aufl. Lpz., 1987.

Иллюстрация:

М. Клин­гер. «Бет­хо­вен». Але­бастр, мра­мор, брон­за. 1899–1902. Му­зей изо­бра­зи­тель­ных ис­кус­ств (Лейп­циг). Архив БРЭ.

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