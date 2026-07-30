КЛИНГЕР ФРИДРИХ МАКСМИЛИАН

КЛИНГЕР ФРИДРИХ МАКСМИЛИАН - немецкий писатель и драматург.

Родился в семье канонира. Изучал право в университете Гисена (1774-1776 годы); с 1780 года жил в России, получил чин генерал-лейтенанта, был попечителем Дерптского университета.

Ран­нее дра­ма­тур­гическое творчество Клингера протекает в русле эстетики «Бури и натиска»; в центре его произведений - бунтарь, восстающий против социальной несправедливости. В 1775 году при поддержке И. В. Гё­те изданы первые пьесы Клингера: рыцарская драма «Отто» («Otto») и трагедия «Страдающая женщина» («Das leidende Weib»).

За ними последовали драмы «Близнецы» («Zwillinge»), «Новая Аррия» («Die neue Arria»), «Буря и натиск» («Sturm und Drang», все 1776 год), давшая название одноимённому литературному движению, и др.

В позднем творчестве Клингер обращается к про­зе , которая носит более традиционный, просветительский и сатирический характер: социально-философские романы «Жизнь, деяния и гибель Фауста» («Fausts Leben, Taten und Нöllenfahrt», 1791 год, русский перевод 1913 год), где Клингер переосмысляет народную легенду (Фауст становится компаньоном И. Гутенберга и отправляется в путешествие по Германии и Франции); «Путешествия до потопа» («Reisen vor der Sündflut», 1795 год) и др.

Сочинения:

Werke. Historisch-kritische Ge­sam­taus­ga­be / Hrsg. S. L. Gilman u. a. Tüb., 1978–2004–. Bd 1–2, 5, 11–13, 18–.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)