КЛИНДВОРТ КАРЛ

КЛИНДВОРТ КАРЛ - немецкий пианист , дирижёр, педагог и композитор.

Учился игре на скрипке. В 1847-1849 годах дирижёр оркестра передвижной оперной труппы. В 1852-1854 годах учился у Ф. Лис­та вв Веймаре, став одним из ближайших его друзей. С 1854 года выступал в Лондоне как пианист, преподавал; там же состоялось его знакомство с Р. Ваг­не­ром , положившее начало многолетней дружбе.

В сезон 1861/1862 года организовал в Лондоне циклы симфонических, камерных и вокальных концертов под названием «Союз музыкальных искусств». С 1868 года (по приглашению Н. Г. Рубинштейна) профессор Московской консерватории . по классу фортепиано (среди учеников - С. М. Ляпунов). Вернувшись в Германию в 1882 году, совместно с Й. Иоахимом и Ф. Вюльнером основал в Берлине «Филармонические концерты», дирижировал концертами Вагнеровского общества в Потсдаме (где впервые исполнил 7-ю симфонию А. Брукнера).

В 1884 году открыл в Берлине фортепианную школу; после её объединения в 1893 году со школой К. Шарвенки образовалась так называемая консерватория Клиндворта - Шарвенки. Клиндворт приобрёл особую известность переложениями для фортепиано, среди них - испанские увертюры М. И. Глин­ки , фантазия «Франческа да Римини» П. И. Чайковского, Симфония С-dur Ф. Шуберта (для 2 фортепиано), Реквием В. А. Моцарта (для фортепиано в 4 руки), ряд партитур Г. Берлиоза, Дж. Россини, А. Г. Рубинштейна, А. К. Лядова. Сделанные им клавираусцуги всех опер Вагнера, начиная с «Риенци» (тетралогию «Кольцо нибелунга» Клиндворт переложил по просьбе композитора), впоследствии неоднократно переиздавались.

Клиндворт - редактор клавирных сочинений И. С. Баха, фортепианных сона Л. ван Бет­хо­ве­на , фортепианных сочинений М. Клементи, И. Б. Крамера, Ф. Мендельсона, ПСС Ф. Шопена; переоркестровал 2-й фортепианный концерт Шопена. Автор фортепианных пьес (в том числе «Полонез-фантазия») и песен. Композиторское дарование и технику Клиндворта высоко ценил Чайковский, посвятивший ему несколько произведений (в том числе Большую сонату G-dur для фортепиано).

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