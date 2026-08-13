КЛИМТ ГУСТАВ

КЛИМТ ГУСТАВ - австрийский живописец и рисовальщик.

Сын гравёра Эрнста Климта (Старшего). Учился в венской Школе художественных ремёсел у Ф. Лауфбергера и Ю. В. Бергера. В ранний период творчества Климт вместе с братом Эрнстом (1864-1892 годы) и Ф. фон Мачем исполнял декоративные росписи (Национальный театр в Бухаресте, 1885 год; венский «Бургтеатер», 1888 год, и др.). В живописных пан­но , украшающих лестницу Художественно-исторического музея в Вене (1891 год), в серии малоформатных аллегорий 1890-х годов проявились влияния символизма, особенно живописи Ф. Кнопффа, Я. Т. Торопа, графики О. Бёрдсли («Любовь», 1895 год, Художественно-исторический музей, Вена).

В 1897 году Климт избран президентом объединения Сецессион, сыгравшего определяющую роль в становлении венского югендстиля (смотри Модерн). В 1899-1907 годах по заказу Министерства образования им были выполнены 3 монументальных панно для украшения актового зала Венского университета («Философия», «Медицина» и «Юриспруденция»; погибли в 1945 году). Картины, в которых пессимистическое мироощущение художника сочеталось с эротикой, а новизна формы проявилась в асимметричных, неуравновешенных композициях, в противопоставлении плотных сплетений человеческих тел и пространственных пустот, вызвали скандал и были отвергнуты заказчиками.

Этапным произведением Климта стал «Бетховенский фриз» (1902 год) для здания Сецессиона. Роспись, тянущаяся непрерывной полосой вдоль трёх стен, задумана как образно-аллегорическое претворение финальной части 9-й симфонии Л. ван Бет­хо­ве­на. Сильно вытянутые плоскостные фигуры располагаются в ритме, соответствующем изменениям музыкального темпа. Акцентируя контур, Климт следует канонам искусства Византии, Древнего Египта, греческой архаики, одновременно достигает самостоятельной, «мелодической» выразительности линии.

Активность ор­на­мен­ти­ки усиливается блеском золотых и серебряных красок, рельефной проработкой узоров. В этой работе предстаёт вполне сложившимся «золотой стиль» зрелого Климта, который проявился также в мозаиках, украшающих обеденный зал дворца Стокле в Брюсселе (1909-1911 годы), и в станковой живописи мастера.

Характерная особенность картин 1900-х годов - сочетание объёмной моделировки лиц, рук, обнажённых частей тела с плоскостной декоративностью золотых и орнаментальных зон, наслаивающихся на фигуру («Юдифь I», 1901 год, Австрийская галерея, Вена; «Саломея», 1909 год, Музей современного искусства, Венеция). Разнотипные узоры (скручивающиеся спирали, разбегающиеся завитки, россыпи цветов, ленточные арабески, шахматный ритм чёрных прямоугольников) образуют вязь абстрактных мотивов, в разрывах которой проступают фрагменты на­ту­ра­ли­сти­че­ски трактованных фигур («Три возраста», 1905 год, Национальная галерея современного искусства, Рим; «Поцелуй», 1907-1908 годы, Австрийская галерея).

В женских порт­ре­тах Климта доминирует поток орнаментальных ритмов, пробегающих волной по сильно вытянутому вертикальному формату (портрет Эмилии Флёге, 1902 год, Художественно-исторический музей, Вена; портреты Адели Блох-Бауэр, 1907 год и 1912 год, Австрийская галерея, и др.).

В 1905 году Климт вышел из Сецессиона и основал Союз австрийских художников (1906 год). Путешествовал по Европе (1909 год); в Мадриде и Париже познакомился с картинами Эль Гре­ко и фовистов, оказавшими на него большое влияние. В 1910-х годах «золотой стиль» сменяется напряжённой экспрессией в трактовке символического содержания («Девушка», 1912-1913 годы, Национальная галерея, Прага; «Адам и Ева», 1917-1918 годы, Австрийская галерея).

Значительное место в творчестве Климта занимают пейзажи, в которых его стиль эволюционировал от неоимпрессионизма к декоративной мозаичности, типичной для модерна («Дворец у воды», 1908 год, Национальная галерея, Прага; «Аллея в парке», 1912 год, Австрийская галерея, и др.). Почетный член мюнхенской (1906 год), дрезденской (1916 год) и венской (1917 год) Академии Художеств.

Иллюстрация:

Г. Климт. «Три гор­го­ны (Бо­лезнь, Бе­зу­мие и Смерть)». Фраг­мент «Бет­хо­вен­ско­го фри­за». 1902. Ав­стрий­ская га­ле­рея (Ве­на). Архив БРЭ.

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