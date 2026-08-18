КЛИМОВИЧ ЛЮЦИАН ИППОЛИТОВИЧ

КЛИМОВИЧ ЛЮЦИАН ИППОЛИТОВИЧ - российский востоковед, литературовед .

Родился в семье врача, окончил иранское отделение лингвистического факультета Ленинградского университета (1929 год), профессор (1933 год). Преподавал в вузах Казани и Москвы, в том числе в Московском областном педагогическом институте (1943-1953 годы), Литературном институте (1960-1989 годы).

Автор критических работ по ис­ла­му в России XVIII-XX веков, литературоведению, теории перевода. Среди сочинений Климовича выделяется сборник статей «Ислам в царской России», сохранивший познавательную ценность благодаря использованию недоступных ныне материалов. Климовичем составлены многочисленные хрестоматии русских переводов тюркоязычных и ираноязычных писателей Кав­ка­за , Средней Азии, Ближ­не­го и Сред­не­го Вос­то­ка.

Сочинения:

Ис­лам в цар­ской Рос­сии. М., 1936

Об­ря­ды, празд­ни­ки и культ свя­тых в ис­ла­ме. Гроз­ный, 1958

Ли­те­ра­ту­ра на­ро­дов СССР. Хре­сто­ма­тия для ву­зов. М., 1987 (сост.)

Кни­га о Ко­ра­не, его про­ис­хо­ж­де­нии и ми­фо­ло­гии. 2-е изд. М., 1988.

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