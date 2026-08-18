КЛИМОВИЧ ЛЮЦИАН ИППОЛИТОВИЧ
КЛИМОВИЧ ЛЮЦИАН ИППОЛИТОВИЧ - российский востоковед, литературовед.
Родился в семье врача, окончил иранское отделение лингвистического факультета Ленинградского университета (1929 год), профессор (1933 год). Преподавал в вузах Казани и Москвы, в том числе в Московском областном педагогическом институте (1943-1953 годы), Литературном институте (1960-1989 годы).
Автор критических работ по исламу в России XVIII-XX веков, литературоведению, теории перевода. Среди сочинений Климовича выделяется сборник статей «Ислам в царской России», сохранивший познавательную ценность благодаря использованию недоступных ныне материалов. Климовичем составлены многочисленные хрестоматии русских переводов тюркоязычных и ираноязычных писателей Кавказа, Средней Азии, Ближнего и Среднего Востока.
Сочинения:
Ислам в царской России. М., 1936
Обряды, праздники и культ святых в исламе. Грозный, 1958
Литература народов СССР. Хрестоматия для вузов. М., 1987 (сост.)
Книга о Коране, его происхождении и мифологии. 2-е изд. М., 1988.