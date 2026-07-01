КЛИМОВИЧ ЕВГЕНИЙ КОНСТАТИНОВИЧ

Из потомственных дворян Витебской губернии, православный. Окончил Полоцкий кадетский корпус. 1.9.1889 поступил в 1-е военное Павловское училище. 5.8.1891 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики (со старшинством с 10.8.1890) с назначением в 69-й пехотный Рязанский полк. 1.7.1895 произведен в поручики (со старшинством с 10.8.1894). 29.5.1898 переведен в Отдельный корпус жандармов. 3.6.1898 назначен адъютантом Волынского губернского жандармского управления. 6.12.1899 произведен в штабс-ротмистры. 1.1.901 произведен в ротмистры (со старшинством с 6.12.1900). 9.5.1901 назначен помощником начальника Петроковского губернского жандармского управления для заведования паспортным просмотром в м. Модржиеве. 8.1.1903 назначен начальником жандармского управления Бендинского уезда. 26.1.1904 отчислен от должности и прикомандирован к Виленскому губернскому жандармскому управлению. 14.2.1904 зачислен в резерв Отдельного корпуса жандармов. 21.6.1905 исключен из резерва и назначен в распоряжение виленского, ковенского и гродненского генерал-губернатора с назначением и. д. Виленского полицмейстера. 27.10.1905 ранен при покушении в Вильно. 23.1.1906 назначен и. д. начальника Московского охранного отделения. 27.3.1907 зачислен по армейской пехоте. 1.4.1907 назначен и. д. помощника Московского градоначальника. 31.7.1907 произведен в полковники за отличие по службе с утверждением в должности. 22.6.1908 отчислен от должности с переводом в Отдельный корпус жандармов. 29.12.1909 назначен и. д. Керчь-Еникальского градоначальника. 14.4.1913 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с утверждением в должности. 16.11.1914 назначен градоначальником г. Ростова-на-Дону. 17.6.1915 назначен Московским градоначальником. 14.2.1916 г. назначен директором Департамента полиции. 15.9.1916 отчислен от должности с назначением сенатором. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге России. В 1918–1919 гг. служил в Добровольческой армии и ВСЮР по ведомству внутренних дел. В 1920 г. начальник Особого отдела (контрразведки) штаба главнокомандующего Русской армией и помощник начальника гражданского управления. Эмигрировал в Югославию. Возглавлял контрразведку РОВС. Скончался в Русском госпитале в Панчево от воспаления сердца. Возможно, был отравлен агентами ОГПУ. 10.6.1930 погребен на кладбище в Панчево.

Жена: Екатерина Петровна (урожденная Тютчева). Дети: Борис (род. 1905).