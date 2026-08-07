КЛИМОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ

КЛИМОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ - советский конструктор авиационных двигателей, генерал-майор инженерно-технической службы, дважды Герой Социалистического Труда, академик Академии наук СССР.

В 1932 году Климов был направлен во Францию для закупки лицензии на производство двигателя жидкостного охлаждения «Испано-Сьюза» 12 Ybrs. В 1935 году на заводе в Рыбинске началось производство этого двигателя под обозначением М-100, а Климов был назначен главным конструктором завода. В процессе совершенствования М-100 его мощность удалось поднять на 140 лошадиных сил (М-103А). Двигатели М-100 и М-103 устанавливались на самолеты СБ и Як-2. В 1940 году Климов создал новый двигатель жидкостного охлаждения М-105 (с 1944 года — ВК-105) мощностью 1100 лошадиных сил, впоследствии увеличенной до 1250. Этот двигатель в различных модификациях (М-105П, М-105Р, М-105ПФ и др.) ставился на все истребители Яковлева, на ЛаГГ-3, пикировщики Ар-2 и Пе-2, бомбардировщик Як-4. В конце войны в серийное производство был запущен М-107 (ВК-107) мощностью 1650 лошадиных сил, устанавливавшийся на истребителях Як-3 и Як-9У. После войны В. Я. Климов занялся реактивными двигателями. Его РД-45, РД-500, ВК-1 стояли на большей части первых советских реактивных боевых самолетах.