В закладки
КЛИМЕНТОВ Владимир Петрович
Родился в 1944 г. Окончил восточный факультет Ленинградского государственного университета в 1968 г.
Кандидатская диссертация: Социально-политическая роль «свободных офицеров» в Египте.
Работал доцентом кафедры истории древнего мира и средних веков Московского государственного областного университета, старшим научным сотрудником Института истории РАН.
Область интересов: История арабских стран, семитология.
Сочинения: Социально-политическая роль «свободных офицеров» в Египте. Л, сб. «Тогда в Египте…» (МГУ), сайт в Интернете.
37