КЛИМЕНТОВ Владимир Петрович

Родился в 1944 г. Окончил восточный факультет Ленинградского государственного университета в 1968 г.

Кандидатская диссертация : Социально-политическая роль «свободных офицеров» в Египте.

Работал доцентом кафедры истории древнего мира и средних веков Московского государственного областного университета, старшим научным сотрудником Института истории РАН.

Область интересов : История арабских стран, семитология.

Сочинения: Социально-политическая роль «свободных офицеров» в Египте. Л, сб. «Тогда в Египте…» (МГУ), сайт в Интернете.