КЛИМЕНТИНЫ (Псевдоклиментины, Учение апостола Петра, Учение Петра и др.)

Христианский роман на греческом языке, приписываемый Клименту Римскому .

«Климентины» были написаны в конце II – начале III в., возможно, в Сирии. Сохранилось 20 «Гомилий» на греческом и «Узнавания» (Recognitiones), известные по переводу Руфина Аквилейского . Сохранились также два греческих пересказа и фрагменты переводов на сирийский и эфиопский языки.

«Гомилии» содержат рассказ об учении апостола Петра; они предназначены якобы для иерусалимского епископа Иакова. «Узнавания» были одним из первых христианских романов. Они позожи на апокрифические деяния апостолов ( Павла , Петра, Андрея, Иуды Фомы и др.). «Узнавания» – рассказ о встрече Климента, который впоследствии стал римским епископом, с апостолом Петром и о его обращении после спора Петра с Симоном Волхвом. В это повествование была вплетена история семьи Климента, члены которой, будучи разбросаны по всему свету, все же нашли и узнали друг друга – классический мотив античного романа. С одной стороны, «Климентины» носят апологетический характер и направлены на распространение христианства, с другой, это развлекательное чтение для тех, кто уже стал христианами и желал узнать о том, что осталось за страницами канонических «Деяний». «Климентины» сообщают много информации о иудеохристианстве II-III вв. Многие проблемы, касающиеся «Климентин», до сих пор не разрешены.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев