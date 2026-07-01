КЛИМЕНТ VII (лат. Clemens PP. VII), в миру ‒ Джулио Медичи

Папа римский в 1523–1534 гг.

Климент VII (в миру — Джулио Медичи ) родился в 1478 г. Его отцом был Джулиано Медичи, брат Лоренцо Великолепного, погибший в результате заговора Пацци. Воспитанием Климента VII занимался его для Лоренцо Медичи. В юности будущий Климент VII вступил в орден госпитальеров, а после того, как папой римским Львом X стал Джованни Медичи он стал занимать в Риме высокие посты. Хотя при Льве X будущий Климент VII играл первую скрипту и фактически направлял папскую политику, он не смог стать преемником Льва X.

Лишь в 1523 г. после смерти папы Адриана Джулио Медичи был избран папой римским. Климент VII пытался завершить Итальянские войны , но ему это не удалось. Климент VII часто менял союзников. Заключив договор с Франциском I, Климент VII смог присоединить к Папскому государству Пьяченцу и Феррару, однако поражение Франциска при Павии в 1525 г. изменило его планы.

VII сблизился с императором, но уже в 1526 г. он снова поддержал Франциска и вступил в Коньякскую лигу. В ответ войска Карла V разграбили Рим. После этого Климент VII старался не вступать в конфликт с Карлом V, однако выдал свою племянницу, Екатерину Медичи за французского короля Генриха II.

В понтификат Климента VII произошел раскол между римским престолом и английской церковью. Причиной тому было желание английского короля Генриха VIII , чтобы папа Климент VII признал недействительным его брак с Екатериной Арагонской. Таким образом, 11-летний понтификат Климента VII завершился серией значительных провалов. Климент скончался в 25 сентября 1534 г.

Иллюстрации:

Папа римский Клемент VII.