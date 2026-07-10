КЛИМЕНТ VI (ПЬЕР РОЖЕ ДЕ БОФОР)

Климент VI (Пьер Роже де Бофор) (1291, Розье д’Эглетон — 06.12.1352, Вилльнёв-лез-Авиньон) — четвертый римский папа авиньонского периода.

Выходец из дворянской семьи в области Лимузен, он вступил в бенедиктинский монастырь и был послан изучать богословие в парижской Сорбонне. Будучи хорошим оратором и проповедником, сделал успешную карьеру при папе Иоанне XXII: в 1328 он уже был епископом Арраса, в 1329 архиепископом Санса, в следующем году архиепископом Руана и канцлером Франции. В 1338 по рекомендации короля Филиппа VI папа Бенедикт XII назначил его кардиналом, а 7 мая 1342 собравшаяся в Авиньоне коллегия единодушно и за один день избрала его папой.

На десятилетнее правление К. VI пришлось много знаменательных событий. Он отказался вернуть курию в Рим и выкупил у неаполитанской королевы Джованны I Анжуйской принадлежавшие ей авиньонские земли в обмен на оправдательный приговор по обвинению в соучастии в убийстве ее мужа, короля Андрея Венгерского. В Риме, где царила анархия, К. VI оказал первоначальную поддержку Кола ди Риенцо , который объявил себя трибуном и обещал восстановить величие республики, хотя его деятельность закончилась плачевно, но уже после смерти К. VI. Папа также издал 27 января 1343 буллу Unigenitus Dei Filius, провозгласившую проведение второго по счету римского юбилея в 1350 и тем самым сократившую периодичность празднований до 50 лет. В ней подробно изложено и обосновано учение об индульгенциях .

К. VI, как и другие авиньонские папы, придерживался профранцузской позиции, содействовал присоединению Дофине к королевским владениям; еще в 1343 он отлучил от Церкви императора Людвига Баварского и содействовал Карлу Люксембургскому, в будущем Карлу IV , в избрании римским королем (1346). Папу упрекали в расточительности и непотизме : он утвердил четырех своих племянников в сане кардинала (один из них стал впоследствии папой Григорием XI) и возвысил многих других родственников.

Во время Черной смерти К. VI издал буллу, запрещающую преследования евреев, которых обвиняли в распространении чумы, и другую, направленную против флагеллантов ; он также выделил большие средства на помощь бедным и больным.

Папа был покровителем искусств, помогал поэту Ф. Петрарке , расширил папский дворец в Авиньоне, основал Пизанский университет, возвел Прагу в ранг архиепископства.

Лит.: Lützelschwab R. Flectat cardinales ad velle suum?: Clemens VI. und sein Kardinalskolleg; Ein Beitrag zur kurialen Politik in der Mitte des 14. Jahrhunderts. München, 2007; Strack G. Doppelzüngige Phrasendrescherei? Die Konsistorialansprachen Papst Clemens’ VI. gegen Ludwig den Bayern // Ludwig der Bayer (1314—1347). Reich und Herrschaft im Wandel. Regensburg, 2014. S. 413—436; Wood D. Clement VI. The pontificate and ideas of an Avignon pope. Cambridge, 1989.