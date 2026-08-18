КЛИМЕНТ V

КЛИМЕНТ V (Бертран де Го) - Па­па Рим­ский (с 1305 года).

Родился в знатной гасконской семье, его брат Беро (умер в 1297 году) был архиепископом Лиона, затем кардиналом и папским легатом во Франции. Бертран изучал свободные искусства (смотрите Семь свободных искусств) в Тулузе, каноническое и римское право в Орлеане и Болонье. Был каноником в Бордо, Ажене и Туре, затем - генеральным викарием архиепископа Лиона (своего брата), с 1294 года - ка­пел­ла­ном папы Римского Целестина V. В 1295 году папа Бонифаций VIII поставил Бертрана епископом города Сен-Бертран-де-Комменж (Гасконь), а в 1299 году - архиепископом Бордо.

В июне 1305 года, после 11-месячной вакантности папского престола после смерти Бенедикта XI (1303-1304 годы), Бертран избран папой на конклаве в Перудже. После интронизации 14.11.1305 года в Лионе (впервые в истории папства был коронован тройной короной - тиарой) Климент V отказался от возвращения в Италию из-за слабого здоровья и давления со стороны французского короля Филиппа IV Красивого; в 1309 году он избрал своей резиденцией Авиньон, положив начало эпохе так называемого Авинь­он­ско­го пле­не­ния пап .

Управление Папской областью Климент V поручил комиссии кардиналов и должностным лицам из числа своих родственников. Ввёл в состав коллегии кардиналов и римской курии французских клириков, в руках которых сосредоточились основные бенефиции и куриальные доходы. Резкой критике Климента V за процветавшие при нём симонию и непотизм подверг Данте в «Божественной комедии» (Ад, XIX, 82-87).

Путём ряда уступок Клименту V удалось отвести требования Филиппа IV о посмертном осуждении папы Бонифация VIII как еретика; король предоставил дальнейшее разбирательство дела будущему Вселенскому собору и папе. На созванном Климентом V Вьеннском соборе 1311-1312 годов (Римско-католической церковью считается 15-м Вселенским) соборная комиссия сняла с Бонифация VIII все обвинения. В свою очередь Климент V одобрил действия против Бонифация VIII со стороны французского короля и его приближённых, а также отменил наложенные на них церковные наказания. Все постановления в ущерб французскому королю и его королевству, изданные с ноября 1302 года, были объявлены недействительными.

По­сле не­удач­ной по­пыт­ки в августе 1307 года объ­е­ди­нить ор­де­на там­плие­ров и госпитальеров (иоаннитов) Климент V уступил требованиям Филиппа IV провести расследование обвинений против тамплиеров. Буллой от 22.11.1307 года он призвал европейских государей предпринять против ордена аналогичные расследования. Материалы допросов тамплиеров учреждёнными Климентом V следственными комиссиями были представлены Вьеннскому собору, однако участники собора не сочли их достаточными для осуждения. Тогда под давлением Филиппа IV Климент V запретил орден (1312 год), а вскоре передал его имущество госпитальерам (во Франции оно было конфисковано королём).

Стремясь организовать новый крестовый поход, Климент V поддержал кандидатуру брата Филиппа IV графа Карла Валуа в борьбе за трон Ла­тин­ской им­пе­рии . Планы по организации крестового похода обсуждались и на Вьеннском соборе, но не были реализованы. На соборе был также одобрен свод декреталий Климента V и Бенедикта XI [известен как «Liber Septimus», «Constitutiones Clementinae» или «Clementinae» («Климентины»)], составленный в курии для дополнения «Liber Sextus» Бонифация VIII. Этот свод, дополненный постановлениями собора и отредактированный, был обнародован в марте 1314 года года, но из-за смерти Климента V его вступление в силу было отложено. Преемник Климента V Иоанн XXII (1316-1334 годы) вновь отредактировал и обнародовал свод (1317 год). В XVI веке «Климентины» вошли в состав «Corpus iuris canonici».

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