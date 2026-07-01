КЛИМЕНТ I РИМСКИЙ

КЛИМЕНТ I РИМСКИЙ - апо­стол из чис­ла се­ми­де­ся­ти, один из му­жей апо­столь­ских, па­па Рим­ский (около 92 года - около 101 года), отец и учи­тель Церк­ви, свя­щен­но­му­че­ник.

По свидетельству священномученика Иринея Лионского, Климент I видел апостолов Пет­ра и Пав­ла , общался с ними, слушал их проповедь. Согласно Тертуллиану, Иерониму Блаженному и епископу Епифанию Кипрскому, Климент I был посвящён в сан епископа апостолом Петром, занимал римскую кафедру после Лина и Анаклета. Согласно Ев­се­вию Ке­са­рий­ско­му , Климент I скончался в третий год царствования императора Траяна, преемником Климента I был Эварист. Известны примеры обращения римлян к Христу, от рабов до членов императорской семьи, благодаря проповеди Климента I.

Авторитет Климента I уже в древней Церкви способствовал тому, что ему приписывались различные сочинения. Однако единственным, не вызывающим сомнения в его авторстве, является «Первое послание к коринфянам Климента Римского», созданное на греческом языке во время правления императора До­ми­циа­на (81-96 годы) . Послание было написано Климентом I от имени Римской церкви к Коринфской церкви по поводу распри, произошедшей между верующими, и повествует об иерархическом строе церковной жизни, необходимости апостольской преемственности предстоятелей церквей.

Послание - один из древнейших и авторитетнейших памятников христианской письменности, уже в древности оно имело широкое распространение. По свидетельству Евсевия Кесарийского, оно читалось в церквах за богослужением наряду с апостольскими посланиями и помещалось в одних с ними кодексах.

Клименту I приписывается сборник сочинений «Климентины» (Clementina), или «Псевдо-Климентины», относящийся к апокрифам. «Климентины» стоят в одном ряду с многочисленными апокрифическими деяниями апостолов, составленными в первые века христианства. В сборнике объединяются 5 памятников: «Послание апостола Петра к Иакову Праведному, первому епископу Иерусалима», с которым соединено так называемое «Свидетельство для получающих книгу»; «Послание Климента к Иакову»; 20 «Бесед»; «Встречи» («Узнавания», греческий ‘Αναγνώσεις, латинский Recognitiones) в 10 книгах, редакция которых сохранилась в латинском переводе 4 века Руфина Аквилейского; так называемое «Сокращение деяний Петра». Клименту I приписываются также «Второе послание к коринфянам Климента Римского», «Два окружных послания к девственницам» и некоторые др.

Считается, что Клименту I (а также папе Римскому Фабиану) принадлежит инициатива составления первых, не дошедших до нас, сборников житий мучеников.

Позд­ней­шие пи­са­те­ли пред­став­ля­ют Климента I му­че­ни­ком : о его кон­чи­не со­об­ща­ют «Му­че­ни­че­ские ак­ты», да­ти­рую­щие­ся IV веком. Со­глас­но этим ак­там, за рас­про­стра­не­ние хри­сти­ан­ст­ва Климент I был со­слан римскими вла­стя­ми на ок­раи­ну Римской им­пе­рии , в каменоломни Херсонеса Таврического - традиционное место ссылки христиан. Его миссионерская деятельность в Херсонесе вызвала гнев властей: с привязанным на шее грузом (якорем) Климент I был утоплен в море. Согласно «Житию» (IV-V века), его тело, вынесенное на берег, было похоронено учениками на небольшом островке (в современной Казачьей бухте Севастополя).

Его мощи были обретены в начале 860-х годов и по инициативе Константина Философа (смотри в статье Кирилл и Мефодий) перенесены в Херсонес. Затем Константин и Мефодий доставили часть мощей в Рим, где они сохраняются доныне в базилике Святого Климента. Часть мощей оставалась в соборном храме Херсонеса (так называемая Уваровская базилика) до X века. Киевский князь Владимир Святославич, возвращаясь на Русь после взятия Херсонеса, перенёс часть мощей Климента I (главу) в Киев, где впоследствии она пребывала в Десятинной церкви; ныне, согласно церковной традиции, глава Климента I находится в Кие­во-Пе­чер­ской лав­ре .

Эти мощи стали первой христианской святыней на Руси. В XI веке было написано первое русское сочинение о Клименте I - «Слово на обновление Десятинной церкви». Первый на Руси каменный храм в его честь был заложен в 1153 году в Ладоге; известны также храмы в Пскове, Великом Новгороде, Твери, Москве, Инкерманский Свято-Климентовский монастырь (близ Севастополя).

Дни памяти по календарю Русской православной церкви - 25 ноября (8 декабря), 22 апреля (5 мая), 10(23) сентября, 4(17) января в Соборе 70 апостолов, в Соборе всех преподобных отцов, 15(28) декабря в Соборе Крымских святых; по календарю Римско-католической церкви - 23 ноября.

Ис­торические источники:

Фео­до­сий. О ме­сто­по­ло­же­нии Св. Зем­ли // Пра­во­слав­ный па­ле­стин­ский сбор­ник. СПб., 1891. Т. 10. Вып. 1

Propylaeum ad acta Sanctorum Novembris. Synaxarium ecc­lesiae Constantinopolitanae e codíce Sir­mon­dia­no nunc Berolinensi adiectis synaxariis se­lectis / Ed. H. Delehaye. Brux., 1902. P. 255–256

Лав­ров П.А. Жи­тия хер­сон­ских свя­тых в гре­ко-сла­вян­ской пись­мен­но­сти (Па­мят­ни­ки хри­сти­ан­ско­го Хер­со­не­са). М., 1911. Вып. 2. С. 1–153, 174–180

Мурь­я­нов М.Ф. Гим­но­гра­фия Ки­ев­ской Ру­си. 2-е изд. М., 2004. С. 309–315.

Сочинения:

Migne PG. T. 1, 2

Sources chrétiennes. T. 167

Пер­вое по­сла­ние к ко­рин­фя­нам // Пи­са­ния му­жей апо­столь­ских. 2-е изд. М., 2008. С. 135–172, 501–504.

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