КЛИМЕНТ I РИМСКИЙ
КЛИМЕНТ I РИМСКИЙ - апостол из числа семидесяти, один из мужей апостольских, папа Римский (около 92 года - около 101 года), отец и учитель Церкви, священномученик.
По свидетельству священномученика Иринея Лионского, Климент I видел апостолов Петра и Павла, общался с ними, слушал их проповедь. Согласно Тертуллиану, Иерониму Блаженному и епископу Епифанию Кипрскому, Климент I был посвящён в сан епископа апостолом Петром, занимал римскую кафедру после Лина и Анаклета. Согласно Евсевию Кесарийскому, Климент I скончался в третий год царствования императора Траяна, преемником Климента I был Эварист. Известны примеры обращения римлян к Христу, от рабов до членов императорской семьи, благодаря проповеди Климента I.
Авторитет Климента I уже в древней Церкви способствовал тому, что ему приписывались различные сочинения. Однако единственным, не вызывающим сомнения в его авторстве, является «Первое послание к коринфянам Климента Римского», созданное на греческом языке во время правления императора Домициана (81-96 годы). Послание было написано Климентом I от имени Римской церкви к Коринфской церкви по поводу распри, произошедшей между верующими, и повествует об иерархическом строе церковной жизни, необходимости апостольской преемственности предстоятелей церквей.
Послание - один из древнейших и авторитетнейших памятников христианской письменности, уже в древности оно имело широкое распространение. По свидетельству Евсевия Кесарийского, оно читалось в церквах за богослужением наряду с апостольскими посланиями и помещалось в одних с ними кодексах.
Клименту I приписывается сборник сочинений «Климентины» (Clementina), или «Псевдо-Климентины», относящийся к апокрифам. «Климентины» стоят в одном ряду с многочисленными апокрифическими деяниями апостолов, составленными в первые века христианства. В сборнике объединяются 5 памятников: «Послание апостола Петра к Иакову Праведному, первому епископу Иерусалима», с которым соединено так называемое «Свидетельство для получающих книгу»; «Послание Климента к Иакову»; 20 «Бесед»; «Встречи» («Узнавания», греческий ‘Αναγνώσεις, латинский Recognitiones) в 10 книгах, редакция которых сохранилась в латинском переводе 4 века Руфина Аквилейского; так называемое «Сокращение деяний Петра». Клименту I приписываются также «Второе послание к коринфянам Климента Римского», «Два окружных послания к девственницам» и некоторые др.
Считается, что Клименту I (а также папе Римскому Фабиану) принадлежит инициатива составления первых, не дошедших до нас, сборников житий мучеников.
Позднейшие писатели представляют Климента I мучеником: о его кончине сообщают «Мученические акты», датирующиеся IV веком. Согласно этим актам, за распространение христианства Климент I был сослан римскими властями на окраину Римской империи, в каменоломни Херсонеса Таврического - традиционное место ссылки христиан. Его миссионерская деятельность в Херсонесе вызвала гнев властей: с привязанным на шее грузом (якорем) Климент I был утоплен в море. Согласно «Житию» (IV-V века), его тело, вынесенное на берег, было похоронено учениками на небольшом островке (в современной Казачьей бухте Севастополя).
Его мощи были обретены в начале 860-х годов и по инициативе Константина Философа (смотри в статье Кирилл и Мефодий) перенесены в Херсонес. Затем Константин и Мефодий доставили часть мощей в Рим, где они сохраняются доныне в базилике Святого Климента. Часть мощей оставалась в соборном храме Херсонеса (так называемая Уваровская базилика) до X века. Киевский князь Владимир Святославич, возвращаясь на Русь после взятия Херсонеса, перенёс часть мощей Климента I (главу) в Киев, где впоследствии она пребывала в Десятинной церкви; ныне, согласно церковной традиции, глава Климента I находится в Киево-Печерской лавре.
Эти мощи стали первой христианской святыней на Руси. В XI веке было написано первое русское сочинение о Клименте I - «Слово на обновление Десятинной церкви». Первый на Руси каменный храм в его честь был заложен в 1153 году в Ладоге; известны также храмы в Пскове, Великом Новгороде, Твери, Москве, Инкерманский Свято-Климентовский монастырь (близ Севастополя).
Дни памяти по календарю Русской православной церкви - 25 ноября (8 декабря), 22 апреля (5 мая), 10(23) сентября, 4(17) января в Соборе 70 апостолов, в Соборе всех преподобных отцов, 15(28) декабря в Соборе Крымских святых; по календарю Римско-католической церкви - 23 ноября.
Исторические источники:
Феодосий. О местоположении Св. Земли // Православный палестинский сборник. СПб., 1891. Т. 10. Вып. 1
Propylaeum ad acta Sanctorum Novembris. Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae e codíce Sirmondiano nunc Berolinensi adiectis synaxariis selectis / Ed. H. Delehaye. Brux., 1902. P. 255–256
Лавров П.А. Жития херсонских святых в греко-славянской письменности (Памятники христианского Херсонеса). М., 1911. Вып. 2. С. 1–153, 174–180
Мурьянов М.Ф. Гимнография Киевской Руси. 2-е изд. М., 2004. С. 309–315.
Сочинения:
Migne PG. T. 1, 2
Sources chrétiennes. T. 167
Первое послание к коринфянам // Писания мужей апостольских. 2-е изд. М., 2008. С. 135–172, 501–504.