КЛИМЕНТ
КЛИМЕНТ - византийский поэт, гимнограф, преподобный, исповедник.
Сведения о биографии Клименте крайне скудны: из анонимного канона известно, что он подвизался в Вифинии на горе Олимп и пострадал от гонений иконоборцев. Ранее Климент отождествляли с Климентом, игуменом Студийского монастыря, однако позднее эту гипотезу отвергли.
Климент - автор около 30 канонов Богородице, архангелам, ветхозаветным патриархам и христианским святым (Иоанну Лествичнику, Никите Медикийскому, Николаю Мирликийскому и др.).
Все каноны Климента имеют характерные формальные признаки [«двойной» акростих, богородичный тропарь (феотокион) в конце каждой песни и др.]. Среди произведений Климента «Молебный канон» и церемониальные каноны (на погребение священника, на смерть игумена и др.). В современной греческой традиции дни памяти - 30 апреля и 27 мая.
Сочинения:
Clemente innografo e gli inediti canoni cerimoniali / Cura di M. A. Magrì. Roma, 1979.