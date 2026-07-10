КЛИМА ОТАКАР

Клима (чешск. Klima), Отакар (15.11.1908, Прага — 29.12.1988, Прага) — чехословацкий востоковед.

Изучал славянскую, германскую и восточную филологию на философском факультете Карлова университета (1927—1931), но научную карьеру начал гораздо позже: после защиты диссертации более 20 лет преподавал чешский и немецкий в средней школе. В 1953—1973 — руководитель секции Ближнего Востока и Африки, ведущий научный сотрудник Института востоковедения АН ЧССР. Занимался сначала семитским (древнееврейским и арамейским) языкознанием («Hebraeische Grammatik», Praha, 1956), затем главным образом исследованием древней истории и культуры Ирана и Центральной Азии («Zarathustra», Praha, 1964), в частности зороастризма(«Das Datum Zarathustra’s» // Iranische Mitteilungen. XVII/2, 1987, р. 49—67), привлекая широкий круг многоязычных первоисточников — от античных до санскритских: древне-, средне- и новоперсидские, древнеармянские и арабские («Wie sah die persische Geschichtsschreibung in der vorislamischen Periode aus?» // Archiv orientalni. XXXVI, 1968, p. 213—232). Особое место среди его трудов занимают работы, посвященные среднеиранскому периоду — жизни и эпохе Мани(«Mani’s Zeit und Leben», Praha, 1962) и движению маздакитов(«Mazdak. Geschichte eine socialen Bewegung im sassanidischen Persien», Praha, 1957). Всоставленных им антологиях («Oběti ohnům. Vyběr z památek staroíránské a středoíránské literatury», Praha, 1985) и разделах обобщающих изданий («Dejiny avestské, staroperské a středoperské literatury» // «Dějiny perské a tádžické literatury» / Vyd. J. Ripka; рус. пер. «История персидской и таджикской литературы» / Под ред. Я. Рыпки. М., 1970) выступал как популяризатор достижений иранистики («Sláva a pád starého Íránu», Praha, 1977) и исторической науки в целом («O významu a způsobu poznáváni jazyků dávných kultur» // «Jazyky národů Asie, Afriky a Oceánie a jejich vztah ke společnosti, politice a kultuře», Praha, 1977, p. 7—32) в чехословацком обществе.

Лит.: Becka J. Otakar Klima Turns Seventy // Archiv Orientalni. XLVII (1979). P. 169—181; Idem. Otakar Klima (1908) // Archiv Orientalni. LVI (1988). P. 334—336; Iranian and Indo-European Studies. Memorial Volume of Otakar Klima / Ed. by P. Vavroušek. Praha, 1994.