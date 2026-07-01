КЛИМА ИВАН

КЛИМА ИВАН - чешский писатель.

Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны интернирован в концлагерь Терезин. Окончил Карлов университет в Праге (1956 год). Печатается с 1945 года. В 1960-х годах работал в редакциях литературных журналов; активный участник «Праж­ской вес­ны» . В 1969-1970 годах преподавал в США; по возвращении в Чехословакию работал дворником, санитаром. До 1989 года книги Климы издавались в сам­из­да­те и за гра­ни­цей.

Автор сборников рассказов: «Чудесный день» («Bezvadnÿ den», 1960 год), «Любовники на одну ночь» («Milenci na jednu nос», 1964 год), «Корабль по имени Надежда» («Lod’ jménem Nadëje», 1969 год); социальных драм в духе абсурда театра: «Замок» («Zâmek», 1964 год), «Суд присяжных» («Porota», 1968 год); эссе «Карел Чапек» («Karel Capek», 1962 год).

Главная тема психологических романов Климы - личность в условиях тоталитарного режима: «Любовное лето» («Milostné leto», 1979 год), «Судья из милости» («Soudce г milosti», 1986 год), «Любовь и мусор» («Lâska а smeti», 1988 год), «Премьер и ангел» («Premiér а andël», 2003 год) и др.

Среди сочинений Климы - сценарий мультипликационного сериала «Приключения крота» (режиссер 3. Миллер). На русский язык произведения Климы переводились с 1993 года.

Сочинения:

Мои опас­ные пу­те­ше­ст­вия. М., 2006.

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