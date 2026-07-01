КЛИЕНТЕЛА (лат. clientela, от cliens ‒ «послушный, зависимый»)

Особая форма социальной зависимости, характерная для разных народов, но известная благодаря ее исключительному распространению в древнем Риме .

Возникла на стадии разложения родового строя, засвидетельствована не только у римлян, но и у других народов Древней Италии (сабинян, этрусков). Клиенты – изначально либо чужестранцы, завоеванные или переселившиеся в Рим, либо впавшие в нужду или нуждающиеся в покровительстве младшие сородичи – оказывались в экономической зависимости и подчинении главе рода или большой семьи (familia). Покровитель клиентов назывался патроном (patronus). Отношения были иерархичными, но обязательства были взаимными. Патрон предоставлял клиенту надел земли, одалживал денег, защищал его в суде и т.д., а клиент в свою очередь обязан был служить патрону на войне и в мирной жизни. Узы, связывающие клиента и патрона, считались священными и передавались по наследству. Клиенты фактически включались в род патрона: они участвовали в гентильных праздниках, имели право быть похороненными на родовом кладбище. Некоторые историки рассматривали клиентелу как один из источников появления плебеев ; впрочем, вопрос и о происхождении плебеев и о соотношении плебей – клиент является дискуссионным. Однако то, что понятия « патриции » (patricii) и «патроны» (patrones) происходят от одного и того же латинского корня «pater», указывает на сходство функций: патриции должны были выступать в качестве покровителей плебеев. Дионисий Галикарнасский (II, 9) и Плутарх (Rom., 13) уверяют, что так социальные роли распределил Ромул.

В период Великих завоеваний и Поздней республики, когда резко увеличилось количество рабов в Риме, клиентела утратила свое экономическое значение, однако ее политическое и моральное значение не только сохранилось, но и чрезвычайно усилилось. В эту эпоху активно развивалось отпущенничество по мере роста численности рабов, а бывшие рабы – либертины-вольноотпущенники – автоматически принимали родовое имя и становились клиентами своих бывших хозяев. Между ними сохранялись связь и взаимопомощь; либертины нередко являлись деловыми партнерами и агентами своих патронов.

Патрон и клиент могли относиться к разным сословиям, но могли принадлежать и к одной социальной группе (сословию), члены которой отличались по богатству и влиянию. Вероятно, отношения патроната-клиентелы прекращались, если клиент добивался курульной должности (из обычных магистратур – курульный эдил, претор, консул). Охотно покровительствовали клиентам те, кто желал утвердить свою dignitas (достоинство) и проистекающую из неё auctoritas (авторитет, власть), делал политическую карьеру, стремился к занятию должностей. Бесчисленные армии клиентов выстраивались с вечера у дома знатных римских политиков, чтобы с утра приветствовать патрона в надежде на небольшой подарок, затем – сопровождать его на форум, голосовать, как скажут, на выборах или при принятии какого-нибудь законопроекта, а если надо – они были готовы наградить тумаками политических оппонентов хозяина.

Некоторые исследователи видят специфическую разновидность отношений патроната-клиентелы в отношениях командующего и армии во времена Поздней республики после реформы Мария и появления солдат-пролетариев.

Особое место занимала «иностранная» клиентела, когда патронат осуществлялся по отношению к целым общинам и городам. В роли патрона выступали могущественные семьи, их отдельные представители, а также само римское государство. Традиции иностранной клиентелы повлияли на политику романизации, которая активно проводилась в эпоху Империи.

Клиентела играла важную роль в системе неформальных социальных связей, благодаря которым римский нобилитет осуществлял фактическую власть в Римской республике; члены соперничавших аристократических группировок (factiones) были связаны отношениями родства, дружбы, землячества, покровительства и т.п. Анализом данных связей активно занимались (и не без успеха) представители просопографического направления, начиная с работ Ф. Мюнцера, М. Гельцера, Р. Сайма, что дало новый импульс исследованиям клиентелы.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева