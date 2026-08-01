КЛИБАНОВ Александр Ильич

Историк, религиовед.

Окончил факультет общественных наук ЛГУ (1932). Кандидатская диссертация: « Меннонитская колонизация на юге России в XVIII-XIX вв.» (Историко-археологический институт, 1935). Докторская: «Реформационные движения в России в XIV – первая половина XVI века» (Институт истории АН СССР, 1962). Ответственный редактор и уполномоченный по Ленинграду Государственного антирелигиозного издательства (1933). В 1935 был арестован и провел в ссылке и лагерях до 1945. Доцент, заведующий кафедрой истории СССР в Красноярском ГПИ (1942-45). Заведующий отделом, заместитель директора Музея истории религии АН СССР (1946-48). Репрессирован в 1948, освобожден в 1954. Старший научный, ведущий научный сотрудник Института истории (Института истории СССР, Института российской истории) (1954-93).

В 1959-61 руководил рядом этнографических экспедиций по изучению сект. Являлся крупнейшим в СССР специалистом по сектантству.

Рассматривал еретические движения XIV-XV вв. как реформационно-гуманистические, схожие с аналогичными движениями в Западной Европе.

Сочинения:

Классовое лицо современного сектантства. Л., 1928;

Меннонитская колонизация на юге России в XVIII-XIX вв. Л., 1935;

Сибирские письма И.И. Пущина. Красноярск, 1945;

Реформационное движение в России в XIV – первой половине XVI века. М., 1960;

История религиозного сектантства в России в 60-е гг. XIX – 1917 г. М., 1965;

Религиозное сектантство и современность: Социологические и исторические очерки. М., 1969;

Из мира религиозного сектантства: Встречи, беседы, наблюдения. Л., 1974;

Народная социальная утопия в России. Период феодализма. Л., 1977;

Народная социальная утопия в России. XIX в. М., 1978;

Духовная культура средневековой Руси. М., 1994.