КЛЕЙТОНА ЗАКОН 1914 ГОДА
КЛЕЙТОНА ЗАКОН 1914 ГОДА - федеральный закон о трестах, принятый Конгрессом США 15.10.1914 годп.
Назван по имени его автора, конгрессмена от штата Алабама Г. Клейтона (1857-1929 годы). Клейтона законом были запрещены любые действия фирм, ведущие к снижению конкуренции, включая покупку акций конкурирующего предприятия, слияние компаний, специальную ценовую политику, создание общего руководства конкурирующих фирм и др.
Нарушение статей Клейтона закона квалифицировалось как тяжкое преступление, каралось денежными штрафами, дроблением фирмы на ряд небольших предприятий, тюремным заключением владельца фирмы. В соответствии с Клейтона законом была создана Федеральная торговая комиссия по контролю над трестами.
Одновременно Клейтона закон формально освободил рабочие и фермерские организации от преследований по обвинению в нарушении свободной конкуренции, которым они подвергались по закону Шермана. С некоторыми дополнениями и изменениями действует до сих пор и вместе с Шермана законом 1890 года является основой антитрестовского законодательства в США.