КЛЕЙТОНА ЗАКОН 1914 ГОДА

КЛЕЙТОНА ЗАКОН 1914 ГОДА - фе­де­раль­ный за­кон о тре­стах, при­ня­тый Кон­грес­сом США 15.10.1914 годп.

Назван по имени его автора, конгрессмена от штата Алабама Г. Клейтона (1857-1929 годы). Клейтона законом были запрещены любые действия фирм, ведущие к снижению конкуренции, включая покупку акций конкурирующего предприятия, слияние компаний, специальную ценовую политику, создание общего руководства конкурирующих фирм и др.

Нарушение статей Клейтона закона квалифицировалось как тяжкое преступление, каралось денежными штрафами, дроблением фирмы на ряд небольших предприятий, тюремным заключением владельца фирмы. В соответствии с Клейтона законом была создана Федеральная торговая комиссия по контролю над трестами.

Одновременно Клейтона закон формально освободил рабочие и фермерские организации от преследований по обвинению в нарушении свободной конкуренции, которым они подвергались по закону Шермана. С некоторыми дополнениями и изменениями действует до сих пор и вместе с Шермана законом 1890 года является основой антитрестовского законодательства в США.

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