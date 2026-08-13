КЛЕЙТОНА-БУЛВЕРА ДОГОВОР 1850 ГОДА

КЛЕЙТОНА-БУЛВЕРА ДОГОВОР 1850 ГОДА - подписан 19 апреля в Вашингтоне государственным секретарём США Дж. М. Клейтоном и послом Великобритании в США У.Г. Булвер-Литтоном.

Представлял собой компромиссное соглашение по вопросу о межокеанских путях через земли Центральной Америки. С помощью Клейтона-Булвера договора стороны рассчитывали противодействовать попыткам друг друга монополизировать право на постройку проектируемого канала через территорию Ни­ка­ра­гуа и не допустить передачи концессии на строительство третьей стороне.

По условиям Клейтона-Булвера договора обе державы согласились содействовать использованию всех будущих межокеанских путей сообщения (канал и железные дороги) и считать их открытыми на равных правах для США и Великобритании, гарантировать ней­тра­ли­тет будущего канала и считать его открытым для всех дружественных государств, которые пожелают присоединиться к этой гарантии.

Стороны обязались также не оккупировать и не подчинять своей власти Никарагуа, Коста-Рику, Москитный берег и любую иную часть Центральной Америки. Не доверяя Великобритании и опасаясь, что двусторонняя гарантия Клейтона-Булвера договора может оказаться недостаточной, США добивались присоединения к договору России. Однако российское правительство ответило отказом, опасаясь, что возможные выгоды (активизация торговых отношений России с западным побережьем Америки и Китаем, рост коммерческих операций Российско-Американской компании, а также облегчение снабжения русских колоний в Северо-Западной Америке) не компенсируют трудности, которые могут возникнуть для неё в связи с участием в договоре.

Клейтона-Булвера договор подвергся критике США как нарушающий Мон­ро док­три­ну 1823 года , в Лондоне, напротив, был объявлен актом, закрепляющим преобладание США в Центральной Америке. В связи с последующим нарушением договора Великобританией (она объявила принадлежащие Гондурасу острова Ислас-де-ла-Баия «коронной колонией», укрепила свои позиции на Москитном берегу, взяла под контроль порт Грейтаун в Никарагуа) между США и Великобританией развернулась острая дипломатическая борьба.

По условиям дополнительных конвенций, подписанных в Вашингтоне 30.04.1852 года и в Лондоне 17.10.1856 года, США добились возвращения Грейтауна Никарагуа, а также нейтрализации Москитного берега и прилегающей морской зоны. Однако Великобритания отвергла требование ликвидировать колонию островов Ислас-де-ла-Баия.

В связи с получением в 1858 году французами от правительства Никарагуа кон­цес­сии на постройку канала, условиями которой предусматривалось установление в последующем над каналом французского контроля, британское правительство поспешило урегулировать свои противоречия с США, чтобы обеспечить вступление в силу Клейтона-Булвера договора.

По соглашению с Гондурасом от 28.11.1859 года она признала его суверенитет над островами Ислас-де-ла-Баия и частью Москитного берега, а по соглашению с Никарагуа - суверенитет последней над другой частью Москитного берега. Впоследствии Клейтона-Булвера договор был заменён Хея-Паунсфота договором 1901 года.

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