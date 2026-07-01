КЛЕЙСТ ЭВАЛЬД ФОН

КЛЕЙСТ ЭВАЛЬД ФОН - германский вое­на­чаль­ник, генерал- фельдмаршал (1943 год).

Из по­ме­ран­ско­го ба­рон­ско­го ро­да. В ар­мии с 1900 года, слу­жил в ка­ва­ле­рии. В 1913 году окон­чил во­еннную ака­де­мию. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны участвовал в сражении с русской армией в районе Мазурских озёр (смотрите Восточно-Прусская операция 1914 года), затем занимал офицерские должности в войсковых частях и штабных инстанциях на Западном фронте.

В 1919 году вступил в добровольческий корпус, участвовал в подавлении революционного движения в Германии. С 1920 года офицер рейхсвера, преподавал тактику в кавалерийской школе в Ганновере, с 1928 года командовал различными кавалерийскими и пехотными частями. В феврале 1938 года в ходе «чистки» командного состава вер­мах­та от недостаточно надёжных, с точки зрения нацистского режима, высших офицеров уволен в отставку в звании генерала кавалерии.

В начале 1939 года вновь призван в армию. Во время германо-польской войны 1939 года командовал 22-м моторизованным армейским корпусом, в период Французской кампании 1940 года - танковой группой, сыгравшей важную роль в разгроме Франции. В июле 1940 года произведён в генерал-полковники. В последующем командующий 1-й танковой группой, принимавшей участие в Балканской кампании 1941 года, затем в войне против СССР. С 01.01.1942 года командующий 1-й танковой армией. С 09.09.1942 года главнокомандующий группой армий «А», действовавшей на юге Украины и Северном Кавказе.

Из-за разногласий с А. Гит­ле­ром 30.03.1944 года уволен в отставку. После провала заговора 20 июля 1944 года некоторое время находился под арестом. В конце апреля 1945 года арестован западными оккупационными властями, в качестве свидетеля привлечён к работе Ме­ж­ду­народного во­енного три­бу­на­ла в Нюрн­бер­ге , после чего был передан правительству Югославии, где в 1946 году приговорён к 15 годам тюремного заключения за совершённые преступления. В 1948 году передан правительству СССР. Был осуждён, умер в заключении.

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