КЛЕЙНМИХЕЛЬ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ

КЛЕЙНМИХЕЛЬ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ - российский государственный дея­тель, граф (1839 год), генерал от инфантерии (1841 год).

Сыын А. А. Клейнмихеля - директора 2-го кадетского (бывшего Артиллерийского и Инженерного шляхетного кадетского) корпуса. После окончания этого корпуса поступил на службу в лейб-гвардейский Гренадерский полк (1808 год). С марта 1812 года поручик лейб-гвардейского Преображенского полка; адъютант А. А. Аракчеева (1812).

Уча­ст­во­вал в Отечественной вой­не 1812 года и в за­гра­нич­ных по­хо­дах рос­сий­ской ар­мии 1813-1814 годов. Отличился в Лейпцигском сражении 1813 года и при взятии Парижа (1814 год). Начальник штаба военных поселений (1819-26), затем - директор Департамента военных поселений (до 1842 года). Пользовался покровительством Аракчеева.

Генерал-адъютант Его Императорского Величества (1826 год). В 1828-1829 годах член Комитета по сооружению домов трудолюбия и Патриотического института. Дежурный генерал Главного штаба Его Императорского Величества (1832 год). Председатель Комитета для устройства телеграфной линии между Санкт-Петербургом и Варшавой (1834 год). Руководил сооружением самой протяжённой на тот момент электромагнитной телеграфной линии в 1839-1854 годах.

Председатель Комитета для составления описания обмундирования и вооружения войск российской армии (1837-1855 годы), руководитель работ по составлению «Исторического описания одежды и вооружения российских войск» (т. 1-30, 1841-1862 годы). Сенатор и член Государственного со­ве­та (1842 год). Главноуправляющий путей сообщения и публичных зданий (1842-1855 годы).

Возглавлял работы по строительству Благовещенского моста (1842-1850 годы, первый постоянный мост через Большую Неву), здания Нового Эрмитажа (открыто в 1852 году), а также по восстановлению после пожара Зимнего дворца (1837/1838-1839 годы) в Санкт-Петербурге. Член Комитета и строительной комиссии для устройства Петербург-Московской железной дороги (1842 год). В апреле - августа 1842 года временно управлял Военным министерством.

Награждён орденами Святого Георгия 4-й степени (1830 год), Святого Александра Невского (1834 год; алмазными знаками к нему в 1836 году), Святого Владимира 1-й степени (1838 год), Святого Андрея Первозванного (1849 год; алмазными знаками к нему в 1850 году).

Иллюстрация:

П. А. Клейн­ми­хель. Порт­рет ра­бо­ты Ф. Крю­ге­ра. 1851. Эр­ми­таж (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

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